“모니터 주사율 높을수록 게임 능력 향상”

LG디스플레이가 게이밍 모니터의 주사율이 높을수록 사용자의 게임 수행능력이 상승한다는 점을 증명한 실험 결과를 내놨다. 주사율은 화면이 끊김 현상 없이 얼마나 잘 부드럽게 움직이는지 나타내는 지표다.



LG디스플레이는 게이밍 모니터의 주사율이 실제 게임 수행능력에 미치는 영향에 관하여 성능 실험을 완료한 뒤, 해당 실험의 결과를 담은 논문 ‘주사율이 FPS 게임 수행능력에 미치는 영향 분석’을 발표했다고 9일 밝혔다. 연구 결과에 따르면, 주사율이 높은 모니터를 사용할수록, 움직이는 화면에서 피사체 식별력이 높아져 반응 속도와 정확도가 향상되는 것으로 밝혀졌다.



이번 실험은 성인 일반 게임 이용자 31명을 대상으로 한 블라인드 테스트 형식으로 진행됐다. 연구진은 ‘1인칭 슈팅 게임(FPS)’을 실험에 활용했다. 실험에 사용할 모니터를 60헤르츠(㎐) 240㎐·360㎐·480㎐ 4가지 주사율로 나눈 뒤, 주사율에 따라 참가자들의 정량 지표와 정성 지표가 얼마나 다른지 측정했다.



정량 지표는 히트 스코어(타격 수)와 이벤트 인터벌 타임(발생부터 제거까지 걸린 시간)을 관측했다. 정성 지표는 화면 전환 부드러움, 목표 추적 용이성, 전반적 선호도(5점 척도)를 조사했다.



실험 결과 히트 스코어의 경우 최저 단계인 60㎐ 대비 최고 단계인 480㎐에서 승률이 38% 개선되는 것으로 나타났다. 정성적 만족도 역시 주사율이 높을수록 좋았다. 실험 참가자들은 주사율이 높은 모니터가 낮은 모니터 대비 화면이 더 부드럽고, 움직이는 적을 더 쉽게 추적할 수 있었다고 평가했다.



LG디스플레이 관계자는 “이번 실험으로 주사율과 게임 수행능력 간 상관관계가 있음이 밝혀졌다”며 “고주사율 성능을 강화한 게이밍 OLED를 지속 선보이며 게이밍 모니터 시장을 선도해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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