[이코노 브리핑] 농협 수급안정 대책에 양파값 회복세 외

농협 수급안정 대책에 양파값 회복세

농협은 정부와 추진한 수급안정대책으로 양파 도매가격이 ㎏당 1000원대를 회복했다고 9일 밝혔다. 농협에 따르면 가락시장 상등급 양파 도매가격은 지난 5월 평균 ㎏당 570원까지 떨어졌으나, 지난 8일 기준 1022원으로 2배 가까이 올랐다. 올해 양파는 생산량 증가와 지난해 저장양파 재고 누적으로 가격이 크게 하락했다. 이에 농협은 정부·지방자치단체와 조·중생종 양파 시장격리와 출하조절을 추진하고, 중·만생종 양파가 본격적으로 출시되는 지난달부터 882억원 규모의 가격 회복 대책을 시행했다.

지역 우체국서 은행 대출신청 받는다

20일부터 경북·경남·충청·강원·전북·전남의 총괄우체국 20곳에서 4대 은행의 대출상품 상담·신청이 가능해진다고 금융위원회가 9일 밝혔다. 지역 주민의 금융 접근성을 높이기 위한 취지로 8개의 대출상품에 대해 심사결과를 비교한 뒤 대출약정까지 진행할 수 있다. 각 은행은 포용적 금융 취지를 고려해 은행대리업 대출취급 고객에게 평균 0.2%포인트 우대금리도 제공한다.

우리銀, 年 최고 13% ‘행운적금’ 재출시

우리은행은 연 최고 13.0% 금리를 제공하는 ‘우리 두근두근 행운적금’을 재출시한다고 9일 밝혔다. 지난해 11월 10만좌 한정으로 출시돼 올해 3월 말 완판된 상품으로, 이번에는 기본금리가 연 3.0%로 0.5%포인트 올랐다.

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