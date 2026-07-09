1942년 뉴욕 독립만찬서 쓰인 태극기 복구

일제강점기 미국 뉴욕에서 한국의 독립 의지를 알렸던 태극기가 보존처리를 마쳤다. 1942년 뉴욕 월도프 아스토리아 호텔에서 열린 한국독립 만찬회 당시 사용된 것으로 알려진 유물로, 독립운동사와 해외 제작 태극기 연구에서 중요한 자료로 평가된다.



국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 국가등록문화유산인 ‘뉴욕 월도프 아스토리아 호텔 게양 태극기(사진)’의 보존처리를 완료했다고 9일 밝혔다.



이 태극기는 1930년대 미국 깃발 제조 기업 코플랜드 컴퍼니가 제작한 것으로, 이승만 전 대통령이 한국독립 만찬회를 열 당시 사용한 것으로 전해진다. 백색 깃면에는 태극과 4괘가 정교하게 박음질돼 있고, 게양면 위아래에는 깃봉을 끼우기 위한 황동 쇠고리가 달려 있다.



분석 결과 부위별 직조 방식도 서로 달랐다. 게양면은 사선 무늬가 드러나는 ‘능직’ 방식으로 짜였고, 깃면은 두 개의 실을 합쳐 꼰 ‘이합연사’를 한 가닥씩 번갈아 교차하는 ‘평직’ 방식으로 제작됐다. 태극과 괘 역시 평직으로 확인됐다.



보존처리 전 태극기는 액자에 고정된 상태였으며, 깃면은 누렇게 변색되고 습기로 인한 얼룩이 남아 있었다. 태극 문양과 4괘 천 일부는 접히거나 주름졌고, 일부 괘의 바느질선도 터져 있었다.



센터는 태극기를 액자에서 분리한 뒤 뒷면 접착제를 제거하고, 주름진 부위는 가습과 압력을 통해 형태를 안정화했다. 깃면은 부드러운 붓과 진공흡인기로 표면 오염물을 제거하고, 아가로스 겔을 활용한 부분 습식 세척으로 변색과 얼룩을 완화했다. 터진 괘 부분은 기존 봉제선을 따라 보강해 처리 흔적이 두드러지지 않도록 했다. 복권기금 지원으로 보존처리가 이뤄진 이 태극기는 소장처인 국회기록원으로 이관돼 보관·활용될 예정이다.

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