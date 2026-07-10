지하철 벤치에서 시작된 27년, 지성이 매일 대본 밖에서 벌이는 ‘치열한 전투’

1999년의 겨울, 서울은 20대 청년 곽태근에게 무심했다. 연고 없는 상경길, 그가 머문 곳은 지하철역 공원 벤치였다. 드라마 ‘카이스트’ 제작사에 무작정 전화를 걸어 오디션을 자처했던 그 청년은 캐릭터의 밑바닥까지 훑어낸 분석으로 작가의 마음을 돌렸고 3개월 만에 거리의 생활을 끝냈다. 본명 곽태근을 지성이라는 이름으로 바꾼 그날부터 그는 화려한 스타가 아니라 자신의 배역을 설계하고 구현하는 연기의 기술자였다. 27년이 지난 지금, 그는 JTBC 드라마 ‘아파트’의 박해강으로 돌아와 묻는다. 당신은 당신의 몫을 위해 얼마만큼의 시간을 쏟아부었는가.

27년의 세월을 오직 ‘연기라는 노동’으로 채워온 배우 지성의 시선. 에스콰이아 제공

지성의 궤적은 대한민국 드라마의 연대기다. ‘올인’의 최정원부터 ‘뉴하트’의 이은성, ‘킬미, 힐미’의 7중 인격까지 그가 거쳐 온 캐릭터들은 해소되지 않은 갈증으로 점철되어 있었다. 그는 배역을 소비하지 않는다. 작품에 들어갈 때면 외부 연락을 끊고 수개월간 대본과 씨름하며 내면으로 침잠한다. ‘킬미, 힐미’에서 7개의 인격을 구현할 때, 그는 기교적인 연기가 아닌 데이터의 축적을 택했다. 각 인격의 말투와 시선, 손가락의 각도까지 세분화한 노트를 수백 페이지 분량으로 작성했다. 감독의 큐 사인이 떨어지기 전, 그는 이미 대본 밖에서 인격의 서사를 재구성해두는 치밀한 설계자였다.

대본의 행간을 해체하여 7개의 자아를 완성하던 시간. MBC 제공

사극 ‘김수로’와 ‘대풍수’의 성적 부진은 그에게 쓰라린 성장이었다. 그러나 변명하지 않았다. 현대극으로 돌아와 ‘뉴하트’와 ‘피고인’으로 압도적인 시청률을 견인하며 가치를 증명했다. 이 숫자는 그가 현장에서 대본의 행간을 얼마나 낱낱이 해체했는지를 보여주는 결정적 방증이다. ‘피고인’ 촬영 당시, 그는 억울하게 수감된 인물의 심리를 체득하기 위해 의도적으로 수면을 줄이고 고립된 환경을 자처했다. 배우가 아닌 한 사람의 노동자로서, 극한의 환경이 가져오는 생리적 반응을 연기의 재료로 치환하는 집요함이었다.

카메라 밖에서도 그의 훈련은 멈추지 않는다. 2019년 피렌체와 2021년 호놀룰루에서 마라톤 풀코스 42.195km를 두 번이나 완주했다. 누군가는 왜 배우가 힘들게 마라톤까지 하냐고 묻겠지만, 그에게 마라톤은 연기와 닮아 있었다. 매 걸음마다 찾아오는 근육의 비명을 견디며 결승선이라는 목표 하나만 보고 달리는 수행의 과정. 이 고통스러운 몰입이야말로 27년 동안 그가 연기의 끈을 놓지 않게 만든 원동력이었다. 카메라가 꺼진 현장에서도 끊임없이 씬의 의미를 묻고 동료들과 캐릭터의 호흡을 조율하는 모습은, 자신을 극한으로 단련하는 장인을 떠올리게 한다.

기록이 아닌 자신의 한계에 도전하며 스스로를 벼렸던 수만 번의 걸음. 지성 SNS

타이밍의 아이러니도 그를 꺾지 못했다. 전역 직후 터진 열애설, 결혼 소식 등 주연 배우로서 전성기를 구가하기엔 묘하게 어긋나는 시점들이었다. 그러나 그는 개의치 않았다. 묵묵히 제 시간을 채워가며 대상 2관왕이라는 금자탑을 쌓았다. 2013년 이보영과 가정을 꾸리고 두 아이의 아버지로서 일과 가정이라는 두 축을 견고하게 유지하는 것. 그것이 지성이 대중의 신뢰를 지켜온 비결이다. 흔들리지 않는 개인의 서사가 바탕이 되었기에, 그가 연기하는 인물들은 화면 너머에서 더욱 생생하게 살아 움직인다.

이제 그는 ‘아파트’라는 공간에서 비리와 맞선다. 극 중 그가 쫓는 178억원 규모의 관리비는 탐욕의 상징이다. 박해강은 완벽한 영웅이 아니다. 과거의 짐을 짊어진 현실적인 인물로서, 주어진 환경에서 악을 소탕하는 그의 몸짓은 시청자에게 위화감 없는 카타르시스를 선사한다. 그가 촬영장에서 보낸 수만 시간의 세월은 단순 출연 횟수가 아니라, 단 한 번의 불성실함 없이 카메라 앞에 섰다는 사실을 증명한다. 그것은 그 자체로 대체 불가능한 브랜드가 되었다.

현장이라는 결승선을 향해 오늘도 제 몫을 다하는 삶의 태도. 나무엑터스 SNS

우리가 지성을 주목하는 이유는 명확하다. 27년이라는 세월 동안 그가 꾸준히 자신을 단련해온 사실을 확인해왔기 때문이다. 행운을 바라는 현대 사회에서 지성이 보여준 성실함은 느리더라도 단단하게 쌓아 올린 시간의 정직함을 대변한다. 오늘날 무력감을 느끼는 우리에게 49세 배우 지성의 행보는 말한다. 요행을 바라지 말고 오직 자신의 몫을 완벽히 해내는 사람이 되라고. 그렇게 쌓아 올린 성취만이 시간이 흘러도 변치 않는 실체를 갖는다고. 우리는 지성의 세월에서 단순히 화면 속 인물을 마주하는 것이 아니라, 한 인간이 굴복하지 않고 버텨온 삶의 농도를 읽는다. 50대를 앞둔 그의 시계는 멈추지 않는다. 오히려 지금 가장 빠른 속도로 연기의 밀도를 정교하게 다듬는 중이다. 그의 여정은 단발성 복귀가 아니라, 자기 삶을 관통하는 가장 치열한 증명의 기록이다.

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