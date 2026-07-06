與 황명선 “육·해·공사 통합해야 ‘다영역 전장’ 승리하는 강군 확보”

더불어민주당 황명선 최고위원은 6일 육·해·공군 사관학교 통합은 “급변하는 안보환경에 대응해 대한민국 국민의 생명과 안전을 지키는 강한 군대를 만들기 위한 것”이라며 “사관학교 통합을 위한 법 제도 정비를 신속하게 완수할 것”이라고 했다.

더불어민주당 황명선 최고위원. 최상수 기자

황 최고위원은 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 드론(무인기)과 위성, 인공지능(AI) 등이 현대전에 활용되고 있는 점을 거론하며 “현대전은 육·해·공에 우주와 사이버, 전자기기 영역까지 결합한 다영역 작전으로 진화하고 있다”고 했다. 이어 “각 사관생도가 4년간 ‘칸막이 교육’을 받은 뒤 임관하고서야 비로소 다른 군을 이해하기 시작하는 것이 현실”이라며 “합동성이 승패를 가르는 미래전장에서 분리양성체계로는 강군이 될 수 없다”고 주장했다.

황 최고위원은 “사관학교 통합으로 교육역량을 한 곳에 집약하면 우수한 교수진과 첨단교육 인프라를 모든 생도가 함께 공유하게 된다”며 “AI·무인체계·우주·사이버 등 첨단과학 기술군 전환에 필요한 공통기초교육은 통합 커리큘럼(교과과정)으로 탄탄히 다지고, 함정 운용·지상작전 등 군별 전문교육은 심화 과정에서 더욱 깊이 있게 가르치면 된다”고 했다. 그러면서 “국군통합사관학교에서 함께 배우고 훈련한 장교들이 중추가 될 때 대한민국은 다영역 전장에서 싸워 이기는 첨단과학기술 강군을 갖게 될 것”이라고 했다.

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