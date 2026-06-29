[재테크 특집] 기술주·AI 투자 ‘JP모간 美테크 펀드’ 돌풍

한국투자증권이 글로벌 자산운용사 JP모간자산운용과 협력해 지난 5월 출시한 ‘한국투자 JP모간 미국테크 펀드’가 리테일 자금을 빠르게 끌어모으며 높은 투자 수요를 입증하고 있다.



이 펀드는 룩셈부르크에 설정된 ‘JP모간 미국 테크놀로지 펀드’를 모펀드로 하는 재간접형 상품이다. 자산총액의 60% 이상을 모펀드에 투자해 미국 기술 산업의 장기 성장 흐름에 부합하는 기업에 투자한다.

한국투자증권이 지난달 출시한 ‘한국투자 JP모간 미국테크 펀드’가 JP모간의 글로벌 투자 플랫폼과 차별화된 종목 선정 역량으로 신규 자금을 끌어모으고 있다. 한국투자증권 제공

단순히 시가총액 상위 기술주에 투자하는 방식을 넘어 JP모간의 글로벌 리서치 역량을 기반으로 인공지능(AI) 컴퓨팅, 네트워킹, 전력 인프라, 메모리, 맞춤형 프로세서 등 인공지능 생태계 전반의 핵심 기업을 발굴해 투자하는 것이 특징이다. AI 인프라 투자 확대가 미국·일본·아시아 증시 전반의 기업 이익 성장을 견인하고 있는 현 상황에서 높은 성장 잠재력을 가진 산업에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있다.



포트폴리오는 50~70개 종목으로 분산 운용된다. 평균 23년 이상의 운용 경력을 갖춘 포트폴리오 매니저들이 보텀업 리서치를 바탕으로 기업의 성장성, 수익성, 밸류에이션 등을 종합적으로 분석해 투자 대상을 선정한다.



테크 산업의 성장 기대가 커지며 상품에 대한 투자 수요도 늘고 있다. 이달에는 불과 일주일 만에 3000억원의 신규 자금이 유입되기도 했다.



김성환 한국투자증권 사장은 “앞으로도 글로벌 금융 네트워크를 강화해 고객의 자산 증식에 기여할 수 있는 투자 솔루션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

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