고성 해변서 고교생 1명 실종… 해경 수색

풍랑경보가 발효 중인 강원 고성 초도해변에서 10대 고교생 1명이 바다에 휩쓸려 실종돼 해경이 수색에 나섰다.

21일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 40분쯤 고성군 초도해변에서 A(18·전남 광주)군이 바다에 들어갔다가 휩쓸려 갔다는 신고가 접수됐다.

사진=뉴스1

해경은 헬기와 연안구조정, 30여명의 구조대원 등을 현장에 급파해 해상에서 실종된 A군을 찾고 있다.

육군과 소방, 고성군 등 관계기관도 해안가를 중심으로 집중 수색을 진행하고 있다.

실종된 A군은 친구 3명과 함께 길거리 농구대회에 참가하기 위해 고성을 방문한것으로 알려졌다.

사고 당시 A군 일행 중 2명은 편의점에 있었으며, A군과 또 다른 친구 B군이 바다에 들어갔다가 B군은 빠져나왔으나 A군은 실종된 것으로 해경은 파악하고 있다.

속초해경 관계자는 "동해중부 앞바다에 풍랑경보가 발효 중이고 파도가 3ｍ이상으로 높게 일어 수색에 어려움이 있으나 실종자를 찾는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

사고 동해상에는 지난 20일 오후부터 풍랑경보가 발효 중이었다.

속초해경은 같은 날 오전 9시부터 너울성 파도 등으로 인해 기상 상황이 좋지 않아 연안사고 위험예보 주의보를 내렸다.

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