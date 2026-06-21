검색

李대통령, 與 당권경쟁에 “전쟁 말라” 제동… ‘명청’ 갈등엔 “더 잘되기 위한 과정”

입력 :
박지원 기자 g1@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

지지율 하락 원인 ‘내부 갈등’ 꼽아
여야 갈등 놓고선 ‘패싸움’ 비판도

당대표 선거를 앞두고 여당 내 당권경쟁이 심화하는 가운데 이재명 대통령이 “같은 진영 안에 있는 사람들끼리 전쟁을 해서 되겠나”라며 직접 제동을 걸고 나섰다.

이 대통령은 지난 19일 청와대 춘추관에서 진행한 브리핑에서 이른바 ‘명청(이재명·정청래)’ 갈등에 관한 질문을 받고 “당정 관계는 하나이면서 또 남이기도 하고, 남이면서 또 하나이기도 한 그런 관계”라며 “그래서 당연히 서로에게 잘되자며 격려할 수도 있고 잘못된 게 있으면 지적할 수도 있다”고 했다. 이 대통령은 “민주당과 정부는 여러분이 보시기에는 엄청난 갈등이 있는 것처럼 보이지만 저는 더 잘되기 위한 과정이라고 생각한다. 잘돼야 하겠다”고 말했다.

지난 18일 G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 연합뉴스
지난 18일 G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “분명한 건 당은 더 많은 국민의 지지를 얻기 위해 노력해야 한다. 다른 요소를 찾기보다는 같은 요소를 찾기 위해 노력해야 한다”면서 “그래서 제가 이런 면에서 민주당 내의 경쟁과 갈등에 대해 한 말씀 꼭 드리고 싶다. 원수 싸우듯이 하지 마시라”고 당부했다. 이어 “같은 진영이라고 하는 울타리 안에 있는 사람들끼리 ‘경쟁’을 하는 게 아니라 ‘전쟁’을 해서야 되겠나”라며 “모욕하고 헐뜯고 없는 사실 만들어서 공격하니까 이쪽에선 또 억울하다고 한다. 왜 그렇게 하나”라고 지적했다. 그러면서 “합리적 경쟁을 해야 한다. 있는 사실에 기초해 경쟁하고 논쟁해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 허상을 만들어 내세우는 이른바 ‘허수아비 전법’을 언급하며 “이것도 하나의 테크닉이라고 생각하는지 모르지만 그건 나쁜 짓이다. 나중에 서로 회복할 수 없는 전쟁”이라고도 했다.

이 대통령은 지방선거 이후 지지율 하락과 관련해 “냉정한 현실로 받아들여야 한다”며 “무한책임을 져야 하고 더 많이 노력해야겠다”고 했다. 이어 지지율 상승을 위해 제거해야 할 원인 중 가장 큰 것으로 내부 갈등을 꼽으며 “(국민들 생각은) ‘먹고살기 힘들어 죽겠는데 뭘 갖고 싸우는 거냐’, ‘도대체 너희의 다툼이란 게 우리의 삶과 무슨 상관이 있으며 우리가 맡긴 공적 업무와 무슨 상관이 있나’ 이런 게 아닐까 한다”고 분석하기도 했다.

순방 출국 당시 정 대표가 출국행사장에 나오지 않은 것을 두고 여러 해석이 나온 데 대해서는 “해외 출국하거나 귀국할 때 많은 사람이 줄 서서 (행사를) 하는 게 그렇게 흔쾌하거나 기분 좋은 일은 아니다”라며 “이번에 나갈 때 그렇게 꼭 (줄 서는 것을) 해야 하나 하는 생각이 있었는데, 하여튼 일부가 참석을 못 하는 또는 안 하는 그런 상황이 생겼던 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 여당 내 갈등뿐 아니라 여야 간의 갈등에 대해서도 ‘패싸움’으로 지칭하며 강도 높게 비판하고 “여야 간이든 당내든 정치적인 논쟁은 전쟁이 아닌 경쟁이었으면 좋겠다”며 “누가 더 잘하고 합리적이고 효율적인지를 국민 보는 앞에서 논쟁하면 좋겠다”고 말했다.


박지원 기자 g1@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

‘구구단’ 출신 소이, 8월 결혼 발표…“끊임없이 웃고 있는 제 모습 발견”
  • ‘구구단’ 출신 소이, 8월 결혼 발표…“끊임없이 웃고 있는 제 모습 발견”
  • 송혜교, 우아한 미모
  • 경리, 화이트룩 입고 능소화 아래 한 컷
  • 고준희, 쇼트커트가 '찰떡'…화려한 비주얼