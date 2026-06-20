“달걀 한 판 7500원 넘었다”…정부, 수입산 2112만개 푼다

달걀 가격 상승세가 이어지자 정부가 미국·태국산 신선란 2112만개를 추가로 시장에 공급한다. 수입 물량을 늘리고 할인 지원을 확대해 국내 생산이 회복될 때까지 가격 상승을 억제한다는 계획이다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 연합뉴스

농림축산식품부는 달걀 수급 안정을 위해 7월까지 미국·태국산 신선란 2112만 개를 순차적으로 공급한다고 19일 밝혔다.

우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트 등 주요 대형마트에서 판매한다. 이후 매주 448만개 이상을 들여와 대형 유통업체뿐 아니라 중소 유통업체를 통해 동네 슈퍼마켓과 빵집 등 자영업자에게도 공급할 예정이다.

정부가 올해 1월부터 현재까지 한국농수산식품유통공사(aT)를 통해 공급한 수입 신선란은 미국산 674만 개와 태국산 337만개 등 1011만개다. 이번 추가 공급분을 합치면 올해 1월부터 7월까지 공급되는 물량은 모두 3123만개로 늘어난다.

수입선도 넓힌다. 정부는 미국과 태국에 이어 브라질산 신선란을 들여오는 방안을 추진하고 있다. 브라질산 신선란이 국내에 수입되면 처음이다.

달걀 가공품에 적용하는 할당관세도 연장한다. 당초 6월까지였던 적용 기간을 12월까지로 늘리고, 대상 물량은 4000톤에서 8000톤으로 두 배 확대할 계획이다.

달걀 가격은 산지와 소매 단계에서 모두 높은 수준을 보이고 있다.

농식품부가 제시한 6월 중순 평균 가격을 보면 XL특란 30개 기준 산지가격은 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해 같은 기간보다 8.5% 올랐다. 소매가격은 7506원으로 평년보다 9.3%, 지난해보다 7.1% 높았다.

산지가격 상승 폭이 소매가격보다 큰 만큼 농가 출하가격 상승분이 유통 과정을 거쳐 소비자가격에 추가로 반영될 가능성도 있다. 실제 판매가격은 유통업체와 지역, 제품 규격에 따라 차이가 날 수 있다.

가격이 오른 데는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)가 영향을 미쳤다. 산란계 살처분이 이어진 데다 농가의 사육밀도 개선 작업까지 겹치면서 달걀 생산량이 줄었다.

6월 국내 하루 달걀 생산량은 4705만개로 평년보다 1.2% 많지만 지난해 같은 기간보다는 3.3% 적다.

생산 기반은 서서히 회복되고 있다. 올해 1~5월 농가에 들어온 병아리 수가 지난해보다 12.8% 늘면서 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만 마리로 집계됐다. 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 많은 수준이다.

병아리가 성장해 알을 낳기 시작하면 하루 생산량은 7월 4900만개, 8월 4952만개, 9월 5000만개 수준으로 늘어날 것으로 정부는 전망했다.

산란계 마릿수가 늘더라도 생산 증가가 곧바로 소비자가격 하락으로 이어지는 것은 아니다. 병아리가 산란을 시작하고 늘어난 물량이 유통 현장에 공급되기까지 시간이 걸리기 때문이다.

정부는 그사이 농축산물 할인 지원을 확대하고 농협의 달걀 납품단가 인하를 병행할 방침이다. 여름철 폭염도 변수다. 더위로 닭의 사료 섭취량이 줄고 스트레스가 커지면 산란율이 떨어져 수급이 다시 불안해질 수 있다.

농식품부는 폭염과 생산 회복 속도, 소비자가격 추이를 살펴본 뒤 가격 안정 효과가 충분하지 않으면 신선란 수입 물량을 더 늘리는 방안도 검토하기로 했다.

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