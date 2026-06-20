가을총선 직면한 네타냐후…美 "이란 종전에 훼방" 주의보

미국과 이란이 종전 국면에 접어들었지만 이스라엘이 여기에 훼방을 놓을 가능성이 큰 것으로 미 정보당국이 내부 경계령을 내렸다.



미 일간 워싱턴포스트(WP)는 19일(현지시간) 미 정보당국 보고서를 인용해 이같이 보도했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스.

보고서에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 올해 가을 총선을 앞두고 레바논에서 군사 작전을 계속 해야 한다는 거센 국내 압박에 직면했다.



네타냐후 총리의 정치적 생존은 국내 여론에 달렸는데, 이런 상황에서 이스라엘은 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 군사 작전을 유지하겠다는 의도가 확고해 보인다는 게 정보당국 판단이다.



하지만 이스라엘의 이런 기류는 레바논에서 적대 행위 중단을 포함하는 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 조항을 정면으로 위반한다고 당국자들은 지적했다.



이스라엘이 확전하지 않더라도 레바논 남부 지역에서 철군하지 않는 것만으로도 미국과 이란 간 취약한 합의를 파기하기에 충분하다고 한 당국자는 짚었다.



그는 이스라엘군이 "레바논 영토의 일부를 계속 점령하는 것은 재앙으로 가는 지름길"이라며 "이스라엘군의 완전한 철군 없이는 이들과 헤즈볼라 간 적대 행위의 재개가 거의 확실하다"고 WP에 말했다.



또 당국자들에 따르면 미 정보당국 보고서에는 종전 MOU의 조건들에 대한 이스라엘의 좌절감도 담겼다. 이 조건들이 이란에 대해 최대 압박을 유지하려는 이스라엘의 광범위한 목표를 저해한다는 이유에서다.



다만 이스라엘 고위 당국자는 이 같은 미 정보당국의 분석에 대한 WP의 논평 요청에 "레바논 내 이스라엘의 군사 활동은 헤즈볼라의 지속적인 공격으로부터 이스라엘 시민을 보호하는 것이 유일한 목적"이라고 반박했다.



미국 도널드 트럼프 행정부는 이스라엘 측에 종전 협상을 결렬시킬 수 있는 헤즈볼라 공격을 감행하지 말라고 공개적으로 경고해왔다.



트럼프 대통령은 지난 17일 주요 7개국(G7) 정상회의 기자회견에서 종전 합의 성과를 강조하면서 네타냐후 총리와 "레바논 문제에 대해선 약간의 이견이 있다"고 인정한 바 있다.



그러면서 "헤즈볼라 출신이 건물에 들어갈 때마다 건물을 매번 폭파하지는 말라"고 네타냐후 총리에게 촉구했다고 밝혔다.



그러나 이스라엘은 미국과 이란의 종전 합의 발표 후 18일 밤부터 19일 오전에 걸쳐 자국 군인 4명의 목숨을 앗아간 헤즈볼라의 드론 공격에 대응해 레바논 남부 전역을 공습했다.



이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌 여파로 이날 스위스에서 열릴 예정이던 미국과 이란 간 대면 협상은 무산됐다.



WP는 "네타냐후 총리가 레바논에서 군사 작전을 강화하면 미국과 이란이 서명한 (종전) 합의의 틀을 위협할 뿐 아니라, 그의 중요한 정치적 자산이었던 미국 대통령과의 관계마저 파탄 날 위험이 있다"고 설명했다.

<연합>

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