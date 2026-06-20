[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 20일 (토요일) 66년생, 눈앞의 이익에 신경쓰면 이익이 달아난다

96년생: 대하기가 꺼려지는 상대가 있다. 84년생: 백번 듣기보다는 한번 보는 것이 낫다. 72년생: 일이 자신과 안맞으면 과감하게 바꿔라. 60년생: 오래도록 기울인 공로를 인정받는다. 48년생: 사업자는 실리를 추구하는 것이 바람직하다. 36년생: 부동산 문제로 고심하면 조언을 구하라.

97년생: 남의 가려운 곳을 찾아내어 긁어준다. 85년생: 형식적으로 만나는 것은 피곤한 일이다. 73년생: 사람으로 인한 실망감이 부담스럽다. 61년생: 운동이나 취미에 관심을 갖는 운이다. 49년생: 어디서 먼저 시작할 것인지 정하라. 37년생: 엉킨 실타래를 풀려는 노력은 가상하다.

98년생: 신 지식에 빨리 접하고 노력하자. 86년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가라. 74년생: 정확한 계산보다는 유연하게 대처하라. 62년생: 전혀 생각지 못한 곳에서 도움을 받는다. 50년생: 번민이 많으니 괴로움이 커진다. 38년생: 사소한 일로 인해 웃고 우는 일이 잦다.

99년생: 발전의 기세가 강해지는 날이다. 87년생: 미안한 감정이 들면 먼저 화해해라. 75년생: 좌절감을 느껴도 자포자기하지 마라. 63년생: 단시일 내에 무엇을 이루는 것은 과욕이다. 51년생: 어디서 시작할지 정한 후에 일을 시작하라. 39년생: 고집이 황소라면 여러모로 피곤하다.

00년생: 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법. 88년생: 운세가 좋을 때는 계속 박차를 가하자. 76년생: 경직된 사고를 버리고 인내심을 키워야 한다. 64년생: 사소한 일로 평지풍파를 일으키지 말라. 52년생: 바탕이 없으면 높은 곳으로 오르지 못한다. 40년생: 사소한 다툼이나 신경전은 잊혀지기 마련. 28년생: 정신적인 상처는 치유되기 힘든 법이다.

01년생: 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다. 89년생: 허술한 것은 야무지게 만들어라. 77년생: 사회 생활에서 여유를 보이되 속은 감춰라. 65년생: 내려갔다가 다시 올라가는 국면이다. 53년생: 길고 짧은 것은 대보면 알 수 있다. 41년생: 말하지 말고 상대의 생각을 들어라. 29년생: 믿음이 강하면 신뢰를 안겨줄 수 있다.

02년생: 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다. 90년생: 부정적인 생각이 지배적이면 이끌려간다. 78년생: 진실한 감정을 표현한다면 결과가 좋다. 66년생: 눈앞의 이익에 신경쓰면 이익이 달아난다. 54년생: 겉보기에 화려한 것은 실속이 없다. 42년생: 사적인 일을 떠벌려 봤자 득 될 것이 없다. 30년생: 건강으로 인한 잦은 싸움이 일어난다.

03년생: 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 91년생: 긴장감이 없으면 안주하고 싶어진다. 79년생: 같은 것을 두고 의견이 상반된다. 67년생: 유연하게 대처하는 능력이 필요한 시점. 55년생: 일정 속도 앞서가면 좋은 기회를 잡는다. 43년생: 단번에 처리하기 힘들면 조금씩 해결해라. 31년생: 사업자는 한발 앞서가는 생각으로.

04년생: 낮은 곳으로 임하는 것이 바람직하다. 92년생: 가벼운 언쟁을 오래두면 손해가 많다. 80년생: 불만족한 요소들이 자신을 위한 한가지 방편. 68년생: 마음속에 있는 것을 겉으로 내뱉기 힘들다. 56년생: 내게 필요 없는 것이 남에게는 소중하다. 44년생: 필요할 때 찾으면 눈에 잘 띄지 않는다. 32년생: 허영심을 버리고 지출을 줄여라.

05년생: 장래의 더 큰 이익을 위해 저축해야 한다. 93년생: 투자나 매매 시에 반드시 조언을 구하라. 81년생: 고집하지 말고 발 빠른 움직임을 보여라. 69년생: 내면은 불안과 걱정을 안고 있는 듯하다. 57년생: 부실한 부분을 보강하는 작업부터 완결하라. 45년생: 자녀의 고민을 잘 챙겨주길 바란다. 33년생: 잘 들어주는 것은 좋다.

06년생: 누가 진솔한 사람인지를 잘 구별해야 한다. 94년생: 장소와 분위기를 이성에게 맞추어라. 82년생: 무리하면 벼랑으로 떨어지기 쉬우니 자제하라. 70년생: 중책은 나보다 못한 사람에게 뺏길 수 있다. 58년생: 십년을 알아도 못다 아는 것이 사람이다. 46년생: 결정적인 기로에서 갈등하면 누가 되기 마련. 34년생: 시간이 지나면 많은 것이 온다.

95년생: 뭉치면 흥하고 흩어지면 망한다. 83년생: 폼생폼사지만 실리를 추구하는 것이 좋다. 71년생: 밑에서 올라오는 것을 누르기는 어렵다. 59년생: 하나를 또 얻으려는 욕망은 과한 느낌이다. 47년생: 몸과 마음이 하나로 합쳐진다. 35년생: 한가지를 택해야 수월해진다.

백운철학원

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