행안부, 자유총연맹 자유센터 개발 사업 '배임 의심 정황' 수사 의뢰

행정안전부는 한국자유총연맹의 서울 중구 남산 자유센터 부지 개발·운영 사업자 선정 과정에서 업무상 배임 등이 의심되는 정황을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰했다. 민법상 비영리법인인 자유총연맹은 행안부의 관리·감독 대상이다.

행안부는 지난달 22일부터 이달 11일까지 실시한 한국자유총연맹 특별검사 결과를 토대로 이같이 조치했다고 18일 밝혔다.

행안부에 따르면 특별검사에서는 지난해 12월부터 추진된 자유센터 부지개발 사업과 관련해 후순위 우선협상대상자를 선정하는 과정에서 연맹 사업자 선정 TF 단장 등 관계자들의 업무상 배임 등이 의심되는 정황을 확인했다.

사업 핵심 관계자들은 올해 1월 공모 지침과 다른 방식으로 후순위 업체를 재평가한 뒤, 특정 업체를 우선협상대상자로 선정하고 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 조사됐다. 평가 기준은 한국자유총연맹이 2024년 8월 30일 공고한 내용이다.

또 행안부가 올해 1월 23일과 4월 3일 두 차례 사업 중단을 요구했는데도 연맹은 해당 업체와 비공개 협상을 이어간 것으로 나타났다.

다만 특별검사 과정에서 한국자유총연맹이 협상·협약 관련 핵심 자료를 제출하지 않아 사실관계를 최종 확인하는데 한계가 있었다고 행안부는 설명했다.

앞서 윤호중 장관은 지난달 19일 자유센터 부지 개발·운영 사업 재추진 경위 등에 대한 특별검사를 지시했다.

행안부는 “특별검사 결과 확인된 정황에 대해 수사당국이 객관적으로 사실관계를 규명할 필요가 있다고 판단했다”며 “향후 수사기관의 수사에 적극 협조하고 수사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 추진할 계획”이라고 밝혔다.

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