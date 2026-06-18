박지훈 열애설에 '취사병' 감독 등판…"조작 말라"

드라마 '취사병 전설이 되다'를 연출한 조남형 감독이 주연 배우들의 열애설과 관련해 입장을 밝혔다.

조남형 감독은 18일 소셜미디어(SNS)에 "조작하지 마세요. DM(다이렉트 메시지) 한 적 없음"이라고 적었다.

이는 온라인상에서 확산된 배우 박지훈·전소영, 이상이·한동희의 열애설을 부인한 것으로 보인다.

앞서 한 누리꾼은 SNS에 "감독님께 여쭤봤는데 박지훈·전소영, 이상이·한동희 진짜 사귀나 본데?"라는 글과 함께 조 감독과 나눴다고 주장하는 대화를 공개했다.

공개된 캡처에는 "배우들이 연애 중이라는 이야기가 있는데 알고 계시냐"는 질문에 "구체적으로 말씀드리긴 어렵지만 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?"라는 답변이 담겼다.

조 감독은 해당 대화 자체가 사실이 아니라며 직접 반박에 나선 것이다. 이후 원 작성자는 관련 게시물을 삭제한 상태다.

한편 티빙 드라마 '취사병 전설이 되다'는 지난 16일 종영했다.

<뉴시스>

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