서울 일부 등 수도권에 추가 폭염주의보…올여름 첫 발령

18일 오후 2시 서울 동남권과 서남권, 경기 포천시·고양시·남양주시·오산시·안성시·광주시, 인천 강화군에 폭염주의보가 발령·발효됐다.



각 지역에 올해 들어 처음 폭염특보가 내려진 것이다.

경북 경산에 폭염 주의보가 내려질 것으로 발표된 지난 17일 경산중 운동장에서 학생들이 체육 시간 후 세수를 하며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

서울 동남권은 송파구·강남구·서초구·강동구, 서남권은 강서구·관악구·양천구·구로구·동작구·영등포구·금천구다.



앞서 오전 11시엔 경기 하남시·여주시동남부·여주시서부에 폭염주의보가 발효됐다.



같은 시각 경북 경산시와 예천군, 대구 군위군 폭염주의보도 발효됐다.



경산시와 예천군, 군위군 폭염주의보는 전날 발표된 것이다.



폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다.



토요일인 20일 아침까지 기온이 평년기온을 웃돌 것으로 예상된다.



이후 20일 낮 평년기온보다 낮은 수준으로 내려오겠다.



19일 아침 최저기온은 17∼20도, 낮 최고기온은 25∼32도겠으며 20일은 아침 최저기온이 18∼22도이고 낮 최고기온은 22∼27도에 머물겠다.



이후 다음 주까지 기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.

<연합>

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