이찬혁, 유엔난민기구 캠페인 '유난해' 참여

유엔난민기구(UNHCR) 한국대표부는 남매 듀오 악뮤의 이찬혁과 함께하는 브랜드 캠페인 '유난해'를 시작한다고 18일 밝혔다.

이 캠페인은 전 세계 강제 실향민에 대한 대중의 관심과 연대를 요청하는 동시에 난민 이슈를 지원하는 이들을 바라보는 사회적 시선에 대해 질문을 던지기 위해 마련됐다.

캠페인명 '유난해'는 '유엔난민기구와 함께 해'라는 의미에 더해 난민 문제에 목소리를 내는 사람들을 향한 '유난스럽다'는 냉소적인 시선을 당당하고 가치 있는 고집으로 재해석한 표현이다.

유엔난민기구는 '세상에, 유난하다'는 캐치 프레이즈로 진행되는 이번 캠페인을 통해 필요한 행동에 나서는 것이 유난스러운 극성이 아니라, 세상을 바꾸는 멋지고 당당한 연대라는 메시지를 전파하고자 한다고 설명했다.

이찬혁은 "누군가를 돕고 세상의 아픔에 공감하는 일이 때로는 유난스럽다는 시선을 받기도 한다"며 "하지만 남들의 시선에 흔들리지 않고 꿋꿋하게 자신의 고집을 지켜내는 그 유난함이야말로 세상을 바꾸는 가장 강력한 힘이라고 믿는다"고 했다.

캠페인 영상을 시청하거나 난민 지원에 동참하려면 유엔난민기구 한국대표부 공식 홈페이지와 인스타그램을 방문하면 된다.

유엔난민기구 한국대표부는 "이찬혁이 가진 독창적인 시선과 메시지 파급력이 더 많은 대중이 세상을 바꾸는 '특별한 유난함'에 기꺼이 동참하도록 이끄는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 했다.

<뉴시스>

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