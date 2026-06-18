"축구에 미친 사람 같아" 코드쿤스트, 월드컵 앞두고 응원 준비

가수 코드쿤스트가 대한민국 축구 대표팀 응원에 나선다.

19일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다'에서는 대한민국 축구 대표팀 경기를 앞두고 응원 준비에 나선 코드쿤스트의 모습이 공개된다.

코드쿤스트. MBC 제공

평소 축구 팬으로 알려진 코드쿤스트는 대한민국과 체코의 북중미 월드컵 첫 경기를 앞두고 들뜬 모습을 보인다. 그는 "제가 유일하게 흥분하는 것이 축구"라며 경기 한 달 전부터 이날을 준비해왔다고 밝힌다.

방송에서 코드쿤스트는 소장 중인 축구 유니폼을 꺼내 살펴본다. 무지개 회원 조규성과 황희찬의 유니폼을 비롯해 박지성의 유니폼까지 공개한다. 가장 아끼는 축구 관련 '보물'도 소개한다.

이어 코드쿤스트는 자신의 이름이 새겨진 붉은 유니폼을 입고 거울 앞에 선다. 그는 "축구에 미친 사람 같아"라며 만족감을 드러낸다.

경기 시간이 가까워지자 코드쿤스트는 응원 도구를 챙겨 어디론가 향한다. 코드쿤스트가 찾은 응원 현장은 이날 방송에서 공개된다.

<뉴시스>

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