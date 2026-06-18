서현진, 카페서 '민폐 훈육'에 "히스테리 그만 좀"… 의견 분분

아나운서 출신 방송인 서현진이 카페에서 마주친 한 학부모를 향해 본인의 사회관계서비스(SNS)에서 일침을 가했다.
지난 17일 서현진은 개인 인스타그램 계정에 카페에서 자신의 아이를 ‘훈육’중인 학부모를 향해 자신의 인스타그램에 “저기요, 히스테리 그만 좀”이라는 글을 적었다.
서현진은 “스타벅스 왔다가 한구석에서 6~7살 된 아이한테 30분째 소리 지르면서 수학 가르치는 엄마 때문에 괴롭다”는 글과 함께 카페에서 찍은 사진을 게재했다.
서현진은 “‘너 뭔 말인지 알겠어 모르겠어’, ‘하지 마. 똑바로 앉아’, ‘이거 풀어’, ‘좀 생각을 하고 답을 해라’”면서 당시 아이를 훈육하던 학부모가 한 말들을 그대로 옮겨 적었다.
이어 “난 수포(수학 포기자)라서 우리 아이가 뭘 물어봐도 모르고 숙제도 못 봐준다”며 “그냥 이게 낫다고 생각한다”고 덧붙였다.
서현진의 글을 접한 네티즌들은 여러 가지 의견을 내놨다.
“왜 공공장소에서 소리 지르며 애를 혼내는지 이해가 안 된다”, “아이는 주변 눈치 보느라 평소보다 더 집중 못 할 듯”, “근데 이렇게 본인 SNS에 깨어 있는 사람처럼 글 남길 거였으면 그냥 앞에 가서 한소리 하지”, “애도 스트레스, 엄마도 스트레스, 서현진도 스트레스, 이걸 보는 나도 스트레스” 등 다양한 반응이 오갔다.
한편, 1980년생 서현진은 2001년 제45회 미스코리아 대회 선(善) 출신으로, 2004년 MBC 32기 아나운서로 입사했다. ‘신비한TV 서프라이즈’, ‘불만제로’ 등 여러 프로그램에서 활약하며 2004년부터 2014년까지 10년 동안 MBC 아나운서로 재직했다.
서현진은 이후 프리랜서로 방송인으로 전향해 활동 중이다. 서현진은 2017년 12월, 5세 연상의 비연예인 남성과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.
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