임지연 "반영구라더니 영구였다"…20살 '아이라인 문신' 고충

배우 임지연이 20살 때 했던 아이라인 문신을 후회하다가 최근 제거한 근황을 공개했다.

임지연이 20살 때 했던 아이라인 문신을 후회하다가 최근 제거한 근황을 공개했다. 뉴시스

지난 17일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 ‘멋진 신세계’ 특집으로 꾸며져 배우 임지연이 게스트로 출연해 유재석과 만나 다양한 이야기를 나눴다.

앞서, 임지연은 웹 예능 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에 출연해 20살 당시 유행이었던 반영구 화장 문신을 받았다고 고백했다. 프로그램에서 임지연은 “20살 때 눈에 반영구 문신을 했다. 그 당시에는 ‘내가 화장할 줄 모르니까 반영구 문신을 하면 평소에 화장을 안 해도 되는 거 아닐까’ 생각했다”고 말했다.

아이라인 문신을 제거한 임지연. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

하지만 지금 이 시점, 반영구 화장을 받은 것을 후회한다고 고백하며 예정된 촬영이 끝나자마자 아이라인 반영구 화장을 지웠다고 밝혔다.

그 후, 임지연은 아이라인 문신을 지운 채 ‘유퀴즈’에 등장했고 솔직한 입담과 함께 “스무살 때 반영구 화장이 굉장히 유행이었다”며 “그래서 아이라인 문신을 했는데 반영구가 아니라 영구였는지 안 지워졌다”고 이야기했다.

또 “(아이라인 문신을) 지우려면 눈이 많이 붓는다. 레이저로 제거를 해야 한다. 지금까지 못 지우고 있었다”며 “촬영할 때 배역마다 아이라인을 화장으로 가리니까 불편했다”고 말했다.

배우 임지연. 뉴시스

그러면서 임지연은 “요즘은 지우는 게 추세”라고 덧붙였다.

이에 유재석은 “유행을 되게 많이 따라가는 것 같다”고 말했고, 임지연은 “유행 너무 중요하다. 유행하는 것도 다 먹어봐야 한다. 버터떡, 봄동 비빔밥도 먹었다”고 답했다.

유재석은 “버터떡 간 지가 언젠데 그러냐. 말하는 게 다 옛날 거다”라고 말했고 임지연은 “최근에 뭐 나왔냐”고 되물어 웃음을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지