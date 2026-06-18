국민체육진흥공단-한국e스포츠협회, 청소년 생활체육 활성화 공동 추진

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 한국e스포츠협회와 손잡고 청소년 생활체육 활성화와 건전한 e스포츠 문화 확산에 나선다.

하형주 국민체육진흥공단(KSPO) 이사장(왼쪽)과 김영만 한국e스포츠협회 회장. 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 16일 서울 송파구 올림픽회관에서 한국e스포츠협회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 협약식에는 하형주 국민체육진흥공단 이사장과 김영만 한국e스포츠협회 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 e스포츠를 즐기는 청소년들에게 신체 활동 참여 기회를 확대하고, 게임의 즐거움을 건강한 운동 경험으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 특히 신체 활동 부족 문제가 사회적 과제로 떠오르는 가운데 e스포츠와 생활체육을 연계한 새로운 모델을 구축한다는 점에서 의미가 크다.

양 기관은 협약에 따라 청소년 대상 맞춤형 체력관리 모델을 공동 개발한다. 또한 학교 현장을 직접 찾아가는 교내 e스포츠 대회와 국민체력100 학생건강체력평가를 연계해 청소년들의 체력 증진을 지원할 계획이다.

e스포츠 선수들을 활용한 건강 캠페인도 추진된다. 청소년기 체력 관리의 중요성과 비만 예방 메시지를 효과적으로 전달하기 위해 선수들이 홍보 활동에 참여할 예정이다.

건전한 게임 문화 조성을 위한 협력도 강화한다. 양 기관은 각종 행사와 프로그램을 통해 청소년 불법도박 예방 교육과 캠페인을 공동으로 실시하며, 올바른 게임 이용 문화 확산에 힘을 모으기로 했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 16일 서울 송파구 올림픽회관에서 한국e스포츠협회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

하형주 국민체육진흥공단 이사장은 “e스포츠를 즐기는 청소년들에게 신체 활동의 중요성을 알리고 게임과 운동이 조화롭게 병행되는 환경을 만드는 것이 이번 협약의 핵심”이라며 “청소년들이 건강한 신체를 바탕으로 건전한 게임 문화를 누릴 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김영만 한국e스포츠협회 회장은 “찾아가는 교내 e스포츠 대회와 국민체육진흥공단 프로그램을 연계해 학교 e스포츠 활성화와 청소년의 건강한 신체 활동 참여를 확대할 것”이라며 “청소년 불법도박 예방 캠페인도 함께 추진해 건전한 e스포츠 문화 조성과 사회적 인식 개선에 기여하겠다”고 말했다.

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