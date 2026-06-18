얼굴 멍든 이혜정 "아프다 생각하니 바로 죽음 연상 돼"

요리연구가 이혜정이 멍든 얼굴을 공개했다.

17일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이혜정. 유튜브 캡처

이혜정은 얼굴에 생긴 멍을 공개하며 "넘어져서 닷새 만에 집에서 처음 나왔다. 한 방 되게 맞은 사람 같다"고 말했다.

그는 "집에 들어가면 현관 앞에 10㎝ 정도 되는 턱이 있는데 넘어졌다. 깜깜한데 그 생각을 안 하고 부주의했다. 쾅 넘어졌다"고 했다.

이어 손의 흉터를 보여주며 "손도 찢어졌는데 가라앉았다. 다 까맣게 멍들었다"고 했다.

이혜정은 "너무 처량하게 쳐다보지는 마라. 이미 처량하게 쳐다볼 시기는 지났다"고 했고, 제작진은 "이 정도로 심할 줄은 몰랐다"고 했다.

또 "어제는 더 까맸다. 멍 약을 10분 간격으로 계속 발랐더니 많이 빠진 거다"고 했다.

그러면서 "안 그래도 이번에 굉장히 많이 느꼈다. 아프다는 생각하니까 바로 죽음이 연상됐다"고 했다.

아울러 "'이제 나는 그럴 수 있는 나이지. 내가 가고 없는 자리에 어떤 향기가 날 수 있을까'라는 것도 꽤 한참 생각했다. 누가 제일 서운해 하고, 누가 제일 좋아할까 라는 생각을 했다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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