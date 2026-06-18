정체전선 북상해 19∼20일 제주·남부 중심 호우…"장마는 아냐"

정체전선이 우리나라까지 북상하면서 19∼20일 제주와 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠다.



이 비가 내려도 올여름 장마가 시작했다고 선언되지는 않겠다.

시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

북태평양고기압 확장에 따른 정체전선 북상이 '일시적'일 것으로 보이기 때문이다.



18일 기상청에 따르면 정체전선과 전선상 발달한 저기압 때문에 19일 오전 제주부터 비가 내리기 시작하겠다. 비는 19일 오후 호남, 같은 날 밤 나머지 전국으로 확대되겠다. 중부지방(강원동해안 제외)과 경북중·북부는 비가 확대되기 전, 19일 오후에서 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



이번 비는 20일 저녁부터 점차 그칠 전망이다.



다만 강원영동의 경우 동쪽으로 이동한 저기압에서 반시계방향으로 부는 동풍의 영향으로 21일 낮까지 강수가 계속되겠다.



남서쪽에서 수증기를 다량 품은 고온다습한 바람이 강하게 불어 들면서 19∼20일 강수량이 제법 많겠다. 특히 이런 하층제트의 영향으로 제주와 남해안을 중심으로 집중호우가 쏟아지기도 하겠다.



19∼20일 이틀간 총강수량은 제주 50~150㎜(중산간 최고 200㎜ 이상·산지 최고 250㎜ 이상), 강원산지·동해안 50~100㎜(최고 120㎜ 이상), 호남 30~80㎜(전남남부서해안·남해안·지리산 부근 최고 100㎜ 이상), 부산·울산·경남·대구·경북 30~80㎜(부산·울산·경남남해안·지리산 부근 최고 100㎜ 이상), 충청 20~60㎜, 강원내륙 10~60㎜, 수도권 10~40㎜, 울릉도·독도 20~60㎜, 서해5도 5~30㎜ 정도일 것으로 예상된다.



강수 집중 시간대를 보면 제주는 산지에 19일 오후부터 20일 오전까지 시간당 50㎜ 이상, 산지 외 지역에 19일 밤에서 20일 오전까지 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다.



전남남부서해안과 남해안, 경남해안, 지리산 부근엔 20일 새벽과 오전 사이 시간당 30∼50㎜ 호우가 내리겠다. 비슷한 시간 호남 나머지 지역과 경남내륙·대구·경북에는 시간당 20∼30㎜씩 비가 오겠다.



이후 20일 오전에서 밤까지엔 강원산지·동해안에 시간당 강우량 20∼30㎜의 거센 비가 예상된다.



정체전선이 우리나라 쪽까지 북상해 많은 비가 내리지만, 장마철에 들어선 것은 아니라고 기상청은 설명했다.



장마철을 단순히 정의하면 여름철 북태평양고기압이 확장해 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 비가 자주 내리는 조건이 갖춰진 기간이라고 할 수 있는데 이번엔 북태평양고기압이 확장했다가 21일 북쪽에서 찬 공기가 유입되는 데 맞춰 다시 남쪽으로 세력을 물리면서 고온다습한 공기도 남하할 것으로 보인다는 것이다.



평년(1991∼2020년) 장마 시작일은 제주 6월 19일, 남부지방 6월 23일, 중부지방 6월 25일이다.



일요일인 21일 절기 하지(夏至)를 지나지만, 다음 주 우리나라는 북쪽 찬 공기에 영향받으면서 기온이 평년기온과 비슷하거나 1∼2도 높은 수준에 머물겠다. 강원영동의 경우 기온이 평년기온보다 낮을 것으로 예상된다.

<연합>

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