닉쿤, 후덕 논란에 쿨한 반응 "살은 빼면 돼"

그룹 2PM 멤버 닉쿤이 자신의 달라진 모습이 화제가 된 데 대해 의연한 태도를 보였다.

최근 2PM 공식 유튜브 채널에는 '태국 여행 전 시청 필수 대한태국인 닉쿤표 태국 마트 추천템'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 닉쿤은 행사 참석을 위해 고향인 태국을 방문했고, 행사 전 컨디션 관리를 위해 커피만 마시며 공복을 유지했다.

그는 "활동을 위해 살도 쫙 다 뺐다"고 밝혔다. 이에 제작진은 닉쿤의 후덕해진 모습을 최근 영상에 담았던 것에 대해 사과했다.

닉쿤은 "그때는 편안한 분위기에서 촬영했고 표정 관리도 안 해서 더 못생기게 나온 것 같다"고 했다.

그러면서 "근데 내용이 재밌지 않았나. 그럼 됐다. 살은 빼면 된다"고 했다.

또한 "고맙게도 팬들이 '사람은 행복하게 살아야지'라고 이야기해 줬다. 그 말이 너무 고마웠다"고 했다.

앞서 닉쿤은 지난달 공개한 영상에서 한층 편안해진 분위기와 데뷔 초보다 살이 오른 듯한 모습에 대중의 관심이 집중됐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지