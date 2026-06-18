김영진 “신임 대표 선출되면 이재명정부 성공에 힘 모을 것… 분열은 평가 받아”

더불어민주당 김영진 의원이 차기 당권을 둘러싼 당내 계파 갈등 속에서 다음 당대표가 결정되면 “그걸 따르지 않는 지도부와 당원은 또 다른 당원과 다수의 국민에 의해서 심판을 받을 것”이라고 말했다.

김 의원은 MBC라디오 인터뷰에서 “정 대표를 지지하든 김민석 국무총리를 지지하든 송영길 전 대표를 지지하든 경선 기간에 열심히 민주당 이재명정부 승리를 위해서 내가 당대표 하겠다고 하지만 (대표가) 결정되면 이재명정부 성공을 위해서 다같이 힘을 모아 가는 민주당 원칙과 전통을 반드시 따를 것”이라며 이같이 말했다.

김영진 더불어민주당 의원. 뉴시스

이재명 대통령이 유럽 순방 중에도 정 대표를 겨냥했다고 해석할 수 있는 엑스(X) 글을 남기고 당내에서도 정 대표가 대표직에서 사퇴, 일각에서는 차기 전당대회에도 도전하지 말아야 한다고 주장한다. 당내 분란이 심화하는 상황에서 ‘지지 결집도가 약화될 것 같기도 한데 어떻게 신임 대표가 수습할 수 있겠느냐’는 질문에 김 의원은 이렇게 답하며 “분열적 행태나 그런 식으로 가는 것 자체가 민주당 다수 당원과 국민들에 의해서 항상 평가를 받았다”고 덧붙였다.

민주당 정청래 대표는 아직 연임 도전 여부를 공식화하지 않았다. 당 전당대회준비위원회(전준위)가 26일 꾸려질 예정으로, 정 대표는 24일을 전후해 거취를 표명할 것으로 전망된다. 김 의원은 “정 대표는 연임 여부를 멀지 않은 장래에 판단할 것”이라며 “이재명정부 2년차에 정부 성공을 위해서 당대표로서 적임자인지 아닌지를 본인도 깊게 생각할 것이라 본다”고 말했다.

‘전당대회 출마 후보들이 어떤 아젠다로 토론하면 좋겠다고 보느냐’는 질문에는 “2기 이재명 민주당 정부가 어떤 내용을 중심으로 당원과 국민에게 다가갈 것인가에 대해서 정책과 노선에 대한 얘기를 하는 게 필요할 것 같다”며 “부동산 정책, 여러 가지 조세정책, 성장정책, 그리고 민주당의 지도체제를 향후에 어떻게 해야 되는지 자기 생각을 확장해 나가는 게 필요하다”고 밝혔다.

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