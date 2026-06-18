대한다업, ‘ㅎㅊㅁㅊ 밸런스 카페인 스틱’ 3종 출시

사진=대한다업 제공

차(茶) 기업 대한다업㈜이 티 브랜드 ‘ㅎㅊㅁㅊ’를 론칭하고 ‘ㅎㅊㅁㅊ 밸런스 카페인 스틱’ 3종을 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 제품은 말차 유래 카페인에 테아닌과 마그네슘을 배합한 것이 특징이다. 대한다업은 고카페인 음료와 디카페인 음료 중심의 시장에서 선택지를 넓히기 위해 해당 제품을 기획했다고 설명했다.

‘ㅎㅊㅁㅊ 밸런스 카페인 스틱’은 대체당 블렌딩을 적용했으며, 스틱 형태로 휴대와 음용이 쉽도록 구성됐다.

제품은 ‘밸런스 카페인 말차’, ‘밸런스 카페인 호지차’, ‘밸런스 카페인 밀크티’ 등 3종으로 출시됐다. 말차 제품은 보성산 말차를 25% 함유했으며, 호지차 제품은 보성산 호지차 원료를 29% 담았다. 밀크티 제품은 홍차 추출분말 20%와 가루 발효차 13.5%를 블렌딩해 밀크티의 맛을 살렸다는 설명이다.

대한다업 관계자는 “현대인들에게 카페인은 일상적으로 소비되는 성분이지만 과도한 각성이나 불안감 없이 마실 수 있는 음료에 대한 관심도 커지고 있다”며 “말차 유래 카페인과 테아닌, 마그네슘의 균형을 고려한 이번 신제품을 통해 일상 속 새로운 음용 선택지를 제안하고자 한다”고 말했다.

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