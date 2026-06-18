침묵 호날두에 “교체했어야” “공 양보했어야” 혹평… 감독은 “최고 득점자를 왜 빼” 변호 [월드컵]

크리스티아누 호날두(41∙알 나스르)가 2026 북중미 월드컵 첫 경기를 졸전으로 마쳤다. “호날두를 교체했어야 한다”는 혹평이 연이어 나오는 가운데 사령탑만이 그를 감쌌다.

호날두는 18일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전 포르투갈과 콩고민주공화국의 경기에 출전해 90분 풀타임을 뛰었으나 무득점 침묵했다. 호날두가 빛을 잃은 포르투갈은 1-1 무승부로 첫 경기를 마쳤다.

크리스티아누 호날두가 18일 미국 휴스턴스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 무득점 부진했다. 로이터 연합뉴스

하루 전 열린 아르헨티나 대표팀의 경기에서 리오넬 메시로 모든 스포트라이트가 몰렸듯, 이날 경기도 호날두의 활약 여부에 전 세계 시선이 모였다. 주목도는 비슷했지만 결과는 달랐다. 메시가 해트트릭으로 기량을 증명한 반면 호날두는 무득점에 그쳤다. 슈팅은 3개였으나 유효 슈팅은 1개도 없었다. 볼 터치도 이날 포르투갈 선수들 중 가장 적은 25회에 그쳤다.

기대에 미치지 못한 만큼 혹평이 따랐다. BBC 해설위원 크리스 서튼은 “감독이 호날두를 교체하지 않은 이유를 모르겠다. 호날두의 (통산) 기록이 엄청나다는 건 알고 있지만, 로베르토 마르티네스 포르투갈 감독은 과감한 결정을 내려야 한다”고 비판했다. 서튼은 “마르티네스는 호날두를 빼는 것을 두려워한다. 감독이 아니다. 호날두가 결승골을 넣을 수도 있겠으나 오늘 경기(의 승리)는 이미 그를 지나쳤다”고 감독의 책임이 크다고 봤다.

프랑스 축구 레전드인 티에리 앙리는 폭스스포츠와 인터뷰에서 “콘세이상이 골지역 오른쪽에서 컷백한 공을 호날두가 건드리지 않았다면 기다리고 있던 브루노 페르난데스가 쉽게 골을 넣었을 것이다. 골은 팀이 넣는 것이지, 개인이 만드는 것이 아니다”라고 지적했다. 호날두가 개인 기록 욕심으로 팀 승리를 망쳤다는 뜻으로 풀이된다.

크리스티아누 호날두가 18일 미국 휴스턴스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 득점에 실패한 후 아쉬움을 드러내고 있다. 신화연합뉴스

연이은 혹평이 나와도 감독은 호날두를 감쌌다. 마르티네스 감독은 경기 후 인터뷰에서 “골이 필요한 경기에서 세계 축구 역사상 최고 득점자를 경기장에서 빼는 건 아무 의미가 없다”며 그는 “전반적으로 집중력이 부족했다. 호날두 개인의 문제가 아니라 팀 전체 차원에서 마무리 문제”라고 설명했다.

크리스티아누 호날두가 18일 미국 휴스턴스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 무득점 부진했다. AFP연합뉴스

마르티네스 감독은 “월드컵에선 이런 일들이 일어나는 법”이라며 “아르헨티나도 2022 카타르 때 사우디아라비아와 1차전에서 패했지만 결국 우승했다. 2010 남아프리카공화국 때도 스페인은 스위스에 진 뒤 챔피언에 올랐다. 당시 이들의 경기력이 우승할 수 있는 것처럼 보이진 않았겠지만, 그것 역시 (좋은 결과를 내는) 과정의 일부”고 거론했다. 월드컵에서 있을 수 있는 ‘이변’일 뿐이라는 해명이다.

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