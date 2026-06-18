프랑스 럭셔리 주얼리 메종 ‘아르투스 베르트랑’, 신세계 강남점 오픈

사진=아르투스 베르트랑 제공

프랑스 주얼리 메종 아르투스 베르트랑(Arthus Bertrand)이 오는 6월 19일 신세계백화점 강남점에 정규 매장을 오픈하고 국내 고객과의 접점을 확대한다.

이번 신세계백화점 강남점 오픈은 아르투스 베르트랑의 국내 유통망 확대 전략의 일환이다. 브랜드는 오픈을 기념해 ‘신세계 강남 익스클루시브(Exclusive)’ 피스 3종을 국내 최초로 선보인다.

신세계백화점 강남점에서 처음 공개되는 익스클루시브 라인은 총 세 가지 제품으로 구성됐다. 옐로우 골드와 다이아몬드 파베 세팅이 적용된 ‘메달 플로라 다이아몬드 파베’를 비롯해 ‘펜던트 크로스 멀티컬러 사파이어’, ‘펜던트 크로스 블루 사파이어’ 등을 선보일 예정이다.

아르투스 베르트랑은 1803년 프랑스 파리에서 설립된 주얼리 브랜드다. 나폴레옹 1세 시대부터 프랑스 국가 훈장인 ‘레지옹 도뇌르(Légion d'honneur)’의 공식 제작 업체로 활동해 왔으며, 프랑스 정부가 부여하는 국가 공인 인증인 ‘EPV(Entreprise du Patrimoine Vivant)’를 보유하고 있다. 또한 스탬핑, 에나멜링, 각인 등 전통 세공 기술을 이어오고 있다.

아울러 브랜드는 ‘100% Made in France’ 원칙에 따라 프랑스 소뮈르(Saumur)와 팔레조(Palaiseau)의 자체 아뜰리에에서 모든 제품을 장인의 수작업으로 제작하고 있다.

사진=아르투스 베르트랑 제공

아르투스 베르트랑은 한국 진출 이후 현대백화점 무역센터점과 목동점, 롯데백화점 본점 에비뉴엘 등에 매장을 운영해 왔으며, 현대백화점 본점에서는 장기 팝업 매장을 진행하고 있다. 이번 신세계백화점 강남점 오픈을 통해 서울 주요 상권 내 오프라인 접점을 확대하게 됐다.

아르투스 베르트랑 관계자는 “한국 하이엔드 트렌드의 중심인 신세계백화점 강남점에 정규 매장을 선보이게 되어 매우 의미가 깊다”며 “단순한 장신구를 넘어 세대와 시대를 관통하는 메종의 헤리티지와 프랑스 장인정신을 한국 시장에 전달할 것”이라고 전했다.

한편 아르투스 베르트랑 신세계백화점 강남점 매장은 백화점 1층에 위치하며, 오픈을 기념한 프로모션을 진행할 예정이다.

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