유니폼 입고 ‘뒤뚱뒤뚱’…오리, 월드컵 스타로 등극

멕시코 대표팀 유니폼과 양말을 착용하고 거리를 활보한 오리가 현지 월드컵 관람객에겐 물론 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 인기를 끌고 있다.

멕시코 대표팀 유니폼과 양말을 착용한 오리 ‘멀린’이 사람들의 인기를 한 몸에 받고 있다. 멕시코시티=AP연합뉴스

화제의 주인공은 멕시코시티에 사는 2살 오리 ‘멀린’이다.

16일(현지시간) AP통신에 따르면 최근 멀린은 멕시코 대표팀 유니폼을 입고 거리를 누비는 모습으로 SNS에서 화제를 모았다. 특히 멕시코가 남아프리카공화국과의 월드컵 개막전에서 승리를 거머쥐며 멀린의 영상은 수백만 조회수를 기록했다. 누리꾼들은 “멀린을 경기장에 데려가자”, “이미 국가적 보물이다”, “이번 월드컵 최고의 장면” 등의 반응을 쏟아냈다. SNS 스타로 등극한 멀린은 이번 월드컵의 ‘비공식 마스코트’라는 별칭까지 얻었다.

멀린이 주인 크리스티안 고메스와 함께 웃으며 횡단보도를 걷고 있다. 멕시코시티=AP연합뉴스

월드컵으로 주목받았지만, 멀린은 이미 멕시코시티에서 유명 인사였다고 한다.

멀린은 주인 카를라 고메스와 그의 아들 크리스티안과 함께 매 주말마다 유명 관광지들을 함께 다니며 생수와 음료 판매를 도와, 지역 주민들에게 많은 사랑을 받아왔다.

고메스는 “멀린은 원래 생수 판매를 도와주던 오리로 유명했다”며 “이렇게 큰 인기를 얻게 될 줄은 상상도 못했다”고 말했다.

‘물 파는 오리’가 월드컵을 맞아 전 세계적 인기를 끄는 스타가 되면서, 멀린은 국제축구연맹(FIFA) 관계자들과 화보·광고 촬영도 한 것으로 알려졌다.

멀린은 영국의 아서 왕 전설에 등장하는 전설적인 대마법사이자 현자의 이름이기도 하다. 고메스는 AP통신과의 인터뷰에서 “멀린이 마법처럼 멕시코 대표팀에 행운을 가져다주기를 바란다”며 “멀린은 멕시코 대표팀의 가장 열렬한 팬”이라고 훈훈함을 전했다.

한편 멕시코는 18일(한국시간 19일 오전 10시) 한국과 조별리그 2차전을 앞두고 있다.

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