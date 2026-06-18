MLB 이정후, 애틀랜타 상대 서스펜디드 경기서 시즌 4호 홈런

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 ‘코리안 더비’에서 올 시즌 4호 홈런을 쏘아 올렸다.

이정후는 18일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타와 서스펜디드 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다.

이정후(샌프란시스코 자이언츠). 연합뉴스

이날 경기는 전날 2회말 애틀랜타 공격 시작 전 비 때문에 중단돼 재개되지 못하면서 서스펜디드 경기로 치러졌다. 이정후는 전날 1회초 1사 만루에서 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다.

이날 재개된 경기에서 이정후는 3-2로 앞선 3회초 선두 타자로 나와 상대 선발 그랜트 홈스에게 유격수 뜬공으로 물러났다. 홈런은 팀이 4-2로 앞선 5회초에 나왔다. 2사 주자 없는 상황에 타석에 선 이정후는 상대 바뀐 투수 딜런 다드의 초구 시속 150.7㎞짜리 높은 싱커를 당겨쳐 우월 솔로 홈런을 터뜨렸다. 지난달 15일 로스앤젤레스(LA) 다저스전에서 인사이드 더 파크 홈런(장내 홈런)을 기록한 이후 34일 만에 나온 홈런으로 이정후의 시즌 홈런 수가 4개로 늘었다.

8회초엔 선두 타자로 나서 중견수 뜬공에 그친 이정후의 시즌 타율은 0.331(248타수 82안타)을 유지했고 샌프란시스코는 7-2로 이겨 2연승 거뒀다. 그래도 샌프란시스코는 30승 43패로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했다. 반면 애틀랜타는 46승 26패로 NL 동부지구 1위를 사수했다.

이날 경기에 김하성은 9번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진을 기록했다. 4경기 연속 무안타로 침묵하며 시즌 타율 역시 0.085(59타수 5안타)로 하락했다.

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