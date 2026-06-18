멕시코전 앞둔 홍명보 감독 "2002년 4강 넘었으면"

개최국 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 두 번째 경기를 앞둔 홍명보 감독이 태극전사들이 2002년 한일 월드컵 4강 신화를 넘어서길 바랐다.

홍명보 감독은 18일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 사전 기자회견에서 "홈팀 멕시코와 경기는 우리 조에서 가장 중요한 경기다. 멕시코는 가장 강하고, 홈 이점도 안고 있다"고 말했다.

그러면서 "선수들이 잘 극복해서 내일 좋은 경기를 하도록 잘 준비하겠다"고 덧붙였다.

한국은 19일 오전 10시 같은 장소에서 멕시코와 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

지난 12일 체코(1패·승점 0)와 1차전에서 2-1 역전승한 홍명보호는 남아프리카공화국(1패·승점 0)을 2-0으로 꺾은 멕시코(1승·승점 3)에 이어 조 2위에 올라와 있다.

승점이 같지만, 골 득실에서 밀린다. 다만 이후 승점이 같으면 승자승 원칙을 먼저 따진다.

이에 따라 두 팀의 맞대결 승자는 조 1위와 함께 32강 토너먼트 진출을 사실상 확정한다.

홍 감독은 "멕시코전 베스트11 구상은 끝났다. 선수들 모두 좋은 컨디션인 것으로 느낀다"고 했다.

홈 팬들의 열광적인 응원을 등에 업는 개최국 멕시코는 A조 최강으로 평가된다.

역대 전적에서도 한국이 4승 3무 8패로 열세다. 지난 2006년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 치른 평가전 1-0 승리 이후 20년 동안 4차례 만나 승리가 없다.

지난해 9월 미국 테네시주 내슈빌에서 벌인 평가전에선 손흥민(LAFC), 오현규(베식타시)의 골로 2-2 비긴 바 있다.

월드컵에선 1998년 프랑스 대회 조별리그 1차전(1-3 패)과 2018년 러시아 대회 조별리그 2차전에선 1-2로 져 한 번도 이긴 적이 없다.

홍 감독은 "멕시코는 체코와는 전혀 다른 팀이다. 플레이 스타일부터 모든 게 다르다. 전체적인 선수들의 기량이 좋고, 미드필더 움직임이 아주 창의적이다. 그 부분에 대해선 선수들과 많은 걸 공유했고, 잘 준비했다고 믿는다"고 설명했다.

이어 "상대가 분명히 강하게 나올 것이고, 우리는 그런 부분에서 잘 대비해야 할 것 같다"고 강조했다.

한국은 2002년 한일 대회 4강 신화를 썼으나, 원정 월드컵에서 최고 성적은 2010년 남아공, 2022년 카타르 대회의 16강이다.

홍명보호는 32개국에서 48개국 체제로 늘어난 북중미 월드컵에서 사상 첫 원정 8강에 도전한다.

4강 신화 주역이기도 했던 홍 감독은 "선수들이 그 성적을 넘어섰으면 좋겠다"고 했다.

1차전 이후 일주일의 준비 시간이 있었던 것에는 "선수들이 다시 회복하기엔 아주 좋은 시간이었다. 상대에 대한 준비를 하는 데도 충분한 시간이었다"고 했다.

이어 "다만 경기라는 게 상대적이라 준비한 대로 모든 게 나오진 않는다. 그런 변수를 얼마만큼 경기하면서 제어하느냐가 굉장히 중요하다"고 덧붙였다.

또 "지난해 9월 멕시코와 평가전이 우리에겐 큰 도움이 될 것이다. 선수들이 그 경기를 통해 얻은 게 있었다. 또 첫 경기 승리로 강한 자신감도 생겼다. 그런 게 내일 경기장에서 잘 나타났으면 좋겠다"고 강조했다.

멕시코의 경계 대상으로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 잔뼈가 굵은 스트라이커 라울 히메네스(울버햄튼)와 대회 개막전 1호골 주인공 훌리안 키뇨네스(알카디시야)가 꼽힌다.

홍 감독은 멕시코의 화려한 공격진을 막기 위해선 김민재를 중심으로 팀 전체가 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다고 강조했다.

그는 "김민재 역할은 우리 팀에 굉장히 중요하다. 다만 수비는 한 사람의 능력도 중요하지만 조직도 있어야 한다"며 "상대 공격수 움직임이 굉장히 좋고, 항상 뒤로 움직이는 플레이를 한다. 순간적으로 놓칠 수 있지만, 그럴 때 수비 조직력이 필요하다"고 말했다.

체코전 멕시코 팬들의 응원은 이제 야유로 바뀐다.

홍 감독은 "멕시코 팬들이 1차전 때 열렬히 응원해 준 것에 다시 한번 감사의 말씀을 전하고 싶다. 내일은 적으로 만나는데, 그 부분에 대해선 선수들이 홈 팀 이점을 충분히 알고 있다"고 했다.

그러면서 "지금 선수들은 많은 관중 앞에서 뛴 경험이 있다. 예전과는 다르다. 경기의 주도권과 리듬을 어느 시점에 찾아오느냐가 굉장히 중요할 것"이라고 덧붙였다.

전날 홍명보호의 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에선 비공개 훈련 도중 불법 드론이 출현해 논란이 됐다.

다행히 전술 훈련 전에 드론이 격추돼 전력 노출은 피했지만, 용의자는 아직 잡지 못했다.

홍 감독 "큰 영향을 받지 않았지만, 경기를 준비하는 데 가장 중요한 시점에 그런 일이 벌어진 건 큰 유감"이라고 했다.

기자회견에 동석한 미드필더 황인범(페예노르트)은 "멕시코는 압박이 좋다. 팀으로서 이를 얼마나 잘 벗겨내느냐가 중요하다. 전환 속도도 굉장히 빠르다. 그 부분도 준비할 것"이라고 했다.

<뉴시스>

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