李대통령, 트럼프와 골프 약속 “준비해야 할 것 같다… 한미관계 영원”

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게서 골프 제안을 받았다며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 17일(현지시간) 밝혔다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. 에비앙=연합뉴스

이날 유럽 순방을 마치고 귀국 비행기에 오른 이 대통령은 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “트럼프 대통령님과 90분간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나눴다”며 이같이 말했다.

이어 “마지막 오찬에서 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 선물로 주셨다”며 “아마도 처음 정상회담 때 제가 쓰던 펜을 선물 받은 기억 때문이 아닐까 생각한다”고 덧붙였다.

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게서 골프 제안을 받았다며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 17일(현지시간) 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에서 밝혔다. 이재명 대통령 엑스 계정 캡처

특히 “어제 만찬 때 골프 이야기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 해 아내가 손가락 걸고 약속을 받았다”며 “오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셔, 지나가는 말인 줄 알았는데 준비를 해야 할 것 같다”고 강조했다.

계속해서 “각별히 관심 가져주신 트럼프 대통령님께 감사하다”며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 이 대통령은 말했다.

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게서 골프 제안을 받았다며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 17일(현지시간) 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에서 밝혔다. 이재명 대통령 엑스 계정 캡처

이 대통령은 이러한 글과 함께 트럼프 대통령과의 다정한 ‘셀카’ 사진, 선물 받은 서명용 펜 사진도 공개했다.

이 대통령은 지난해 8월 한미정상회담을 위해 백악관에 방문했을 당시 트럼프 대통령의 요청으로 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 즉석에서 선물한 바 있다.

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