유세 도중 피습이라더니 자작극?…개혁신당 “영구 복당금지” [뉴스+]

6·3 지방선거에 출마했던 개혁신당 정이한 부산시장 후보의 음료수 테러가 자작극이라는 의혹이 제기되면서 개혁신당이 충격에 빠졌다. 의혹이 사실로 확인될 경우 후보자가 직접 정치 테러를 기획·연출한 국내 정치사에서 유례를 찾아보기 힘든 초유의 사건으로 기록될 전망이다.

개혁신당 정이한 전 부산시장 후보. 연합뉴스

부산 금정경찰서는 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법 위반 등의 혐의로 정 후보를 불구속 입건해 수사 중이라고 17일 밝혔다. 정 후보는 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거운동을 하던 중 지나가던 승용차에서 한 남성이 뿌린 음료수에 맞았다고 밝혔다. 당시 정 후보 캠프는 음료수를 피하는 과정에서 정 후보가 넘어져 뇌진탕 진단을 받았다고 주장했다. 현장에서 도주했던 피의자는 곧 체포됐지만, 구속영장은 기각됐다. 정 후보는 목에 깁스를 한 채 경찰서를 방문해 피의자를 선처해 달라는 탄원서를 제출하기도 했다.

경찰은 공직선거법상 허위사실공표 및 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 정 후보를 수사해왔고, 지난 4일에는 캠프 사무실을 압수수색했다. 앞서 경찰은 정 후보가 사건 이전 피의자와 통화를 했던 기록을 찾아낸 것을 계기로 자작극에 무게를 두고 수사에 들어간 것으로 알려졌다.

개혁신당은 정 후보를 둘러싼 의혹에 “무관용 법적 대응과 영구 복당 금지 처분을 하겠다”는 입장이다. 천하람 대표는 페이스북에 올린 글에서 “개혁신당 공관위원장으로서 기습 탈당, 연락 두절 등 극도로 무책임한 태도를 보이는 정이한 전 후보의 논란과 행태에 대해 참담한 심정으로 깊은 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

개혁신당은 수사기관의 절차와 별개로 내부 조사를 진행하고, 사실관계가 규명되면 최고위원회의 의결을 통해 재입당 불가 조치를 내릴 계획이다. 형사 고발과 손해배상 청구 소송 등 강력한 법적 대응도 이어가기로 했다. 천 원내대표는 “이번 사안에 한 치의 의혹도 남지 않도록 수사기관에 적극 협조할 것”이라고 강조했다.

부산 지역에 출마했던 다른 개혁신당 후보자들도 입장문을 배포해 정 후보와 선 긋기에 나섰다. 이들은 “해당 사안은 정이한 전 후보 개인에게 제기된 의혹”이라며 “부산시장·구청장·광역의원·기초의원 후보들의 선거운동과 정치활동과는 어떠한 관련도 없다”고 해명했다.

국민의힘 주진우 의원도 정 후보의 자작극 의혹과 관련해 “설마 하는 생각이 들 정도로 충격적”이라며 “보수표 분산이 결국 국민의힘 박형준 부산시장 후보의 패배로 이어졌는데 테러 자작극 의혹이라니 도대체 이게 무엇이냐”고 꼬집었다.

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