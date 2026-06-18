염색약 벙벅한 채 나타난 황정음 "아들 둘 키워봐라"

배우 황정음이 셀프 염색을 하다가 헤어라인에 염색약이 묻은 채 등장했다. 황정음은 두 아들 육아에 지쳐 미용실 갈 힘이 없다고 했다.

황정음은 17일 자신의 유튜브 채널에서 근황 얘기를 했다.

이 과정에서 제작진은 황정음 헤어라인과 구레나룻 주변에 남아 있는 염색약 자국을 발견하고 어쩌다 이렇게 된 것인지 이유를 물었다.

황정음은 "오늘 촬영이 있어서 급하게 염색했다. 카메라 감독님이 염색했냐고 묻길래 어떻게 알았냐고 했더니 피부에 다 묻어 있다고 하더라"고 했다.

그러면서 "며칠 지나면 자연스럽게 없어진다. 닦을 힘조차 없어서 그냥 뒀다"고 해 웃음을 자아냈다.

제작진은 "이제는 미용실에 가도 되지 않느냐"고 물었다.

황정음은 "아들 둘 키워봤냐. 안 키워봤으면 말하지 마라"고 답했다.

황정음은 앞서 셀프 염색을 하는 이유에 대해 언급한 적이 있다.

그는 "다니던 미용실 비용이 부담돼 직접 염색을 시작했다"고 말했다.

<뉴시스>

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