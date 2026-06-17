감자·참외·복분자, 지금 가장 맛있을 때…6월 제철 식재료

6월의 제철 식재료들. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

6월이 시작된 지 엊그제 같은데 벌써 중순을 지나고 있다. 요즘 낮 기온이 30도를 웃돌면서 일찌감치 여름의 한가운데에 들어선 느낌이다. 이럴 때 면역력이 약한 사람들은 자칫 잘못하면 건강에 문제가 생길 수 있다.

따라서 감자와 참외, 복분자 등 6월 제철 식재료에 관심을 가져볼 만하다. 이들 식재료는 영양이 풍부할 뿐 아니라 지금이 가장 맛이 좋은 시기이기도 하다.

감자는 6월부터 9월까지가 제철이다. 고구마와 함께 ‘구황작물의 대명사’로 불리며 우리나라의 대표적인 간식거리이자 다양한 요리로 활용이 가능한 채소다.

하우스 재배를 통해 일 년 내내 맛볼 수 있지만, 이맘 때가 가장 맛이 좋고 영양소가 풍부하다.

시장에서 파는 햇감자. 연합뉴스

감자의 주 성분은 탄수화물이지만 철분과 마그네슘, 비타민 C·B1·B2, 나이아신 등 우리 몸에 꼭 필요한 영양소가 많아 건강식품이기도 하다. 특히 철분이 많아 빈혈에 좋고, 칼륨도 다량 들어있어 소금기를 빼는데 좋다.

감자는 보통 삶아서 주식이나 간식으로 먹으며, 구이·튀김·볶음·전·탕·국·범벅·서양요리 등 다양한 방식으로 맛있게 요리할 수 있다.

참외는 수박과 함께 여름을 상징하는 채소다. 과일과 헷갈리지만 우리나라에서는 참외와 수박 모두 채소(과채류)로 분류한다.

참외는 6월부터 8월까지가 제철이며, 수분이 많아 청량감을 준다. 감자와 마찬가지로 하우스 재배를 통해 사시사철 먹을 수 있지만, 역시 여름이 가장 맛있다.

껍질을 깎아놓은 참외. 게티이미지

참외에는 칼륨과 비타민C가 풍부하고, 항산화 성분인 베타카로틴과 엽산, 식이섬유가 다량 함유돼있어 피로회복과 이뇨작용을 돕고, 수분을 보충해준다.

보통 껍질을 깎아 생으로 먹거나 주스 등으로 만들어서 마시기도 한다.

복분자는 산딸기나 블랙베리와 비슷한 모양을 가진 과일로 여름 더위에 지친 몸을 보양하는 기력 보강제로 알려져 있다.

저지방·저열량의 다이어트 식품이기도 하고, 비타민․미네랄 등이 풍부하며, 항산화 성분인 안토시아닌도 다량 함유돼 있어 건강에 좋고 맛도 있다는 평가다. 특히 안구 질환에 도움이 되며, 노화 방지와 세포재생 등을 돕는 효과도 크다.

다만 복분자는 신맛이 적고 당도가 낮아서 과일 그대로 먹기 보다는 보통 엑기스로 먹거나 술을 담가 먹는다. 특히 장어와 궁합이 좋아 장어를 먹을 때 복분자주도 함께 먹는다.

복분자

이들 식품 외에도 5월에 제철음식이었던 참다랑어와 장어, 소라, 다슬기, 매실 등의 식재료들은 이달에도 제철이어서 함께 먹으면 좋다.

무더위가 본격화되는 6월에는 제철 식재료를 활용한 식단으로 영양을 보충하는 것도 건강 관리 방법 중 하나다.

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