커피빈, 창립 25주년 기념 충전 프로모션 진행

사진=커피빈코리아 제공

커피 브랜드 커피빈코리아(이하 ‘커피빈’)가 창립 25주년을 맞아 고객 감사 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 커피빈의 창립 25주년을 기념해 오랜 시간 브랜드와 함께해 준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 마련됐다. 프로모션 기간은 6월 24일(수)부터 7월 1일(수)까지로, 전국 커피빈 매장 및 커피빈 앱(APP)에서 25주년 기념 카드에 3만 원 이상 충전 시 3만 원권 ‘생일 선물’ 카드 1매를 받을 수 있다.

매장에서 실물 25주년 기념 카드에 3만 원 이상 충전 시에는 ‘생일 선물’ 카드가 즉시 제공된다. 프로모션은 1인당 1회 참여 가능하며, 배수 증정 및 분할 결제는 적용되지 않는다.

커피빈 앱(APP)을 통한 모바일 카드 구매도 가능하다. 앱에서 25주년 기념 모바일 카드에 3만 원 이상 충전한 고객에게는 모바일 ‘생일 선물’ 카드가 제공되며, 해당 카드는 7월 2일(목) 커피빈 앱 내 카드함으로 순차 발급될 예정이다.

이번 프로모션은 25주년 기념 한정 수량으로 운영되며, 증정된 ‘생일 선물’ 카드는 7월 2일부터 사용 가능하다. 매장별 준비 수량 및 앱 증정 수량에 따라 조기 소진될 수 있으며, 소진 시점은 매장 및 앱 상황에 따라 다를 수 있다.

커피빈 관계자는 “커피빈이 25주년을 맞이할 수 있었던 것은 오랜 시간 변함없는 사랑과 관심을 보내주신 고객 여러분 덕분”이라며 “이번 프로모션이 고객들에게 감사의 마음을 전하는 계기가 되길 바라며, 커피빈의 창립 25주년을 함께 기념해 주시길 바란다”고 전했다.

한편, 커피빈은 25주년을 기념해 이번 프로모션에 이어 추가 혜택을 포함한 2차 고객 감사 프로모션을 진행할 예정이다. 고객들에게 감사의 마음을 전하는 다양한 이벤트를 순차적으로 공개하며 25주년 기념 행사를 이어갈 계획이다.

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