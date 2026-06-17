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서울 한낮 31도 ‘무더위’…전국 곳곳 소나기 [오늘날씨]

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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지역 따라 최대 40㎜ 소나기…일부 지역엔 우박 주의

수요일인 17일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 덥겠다. 수도권과 강원, 충청·남부 내륙을 중심으로는 소나기가 지나겠다.

 

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 햇빛을 피하기 위해 양산을 쓰고 있다. 뉴시스
서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 햇빛을 피하기 위해 양산을 쓰고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 16~19도, 최고 23~29도)보다 높겠다. 최고 체감온도는 31도 안팎으로 오르는 곳이 많겠으니 온열질환에 유의해야 한다.

 

이날 아침 최저 기온은 16~22도, 낮 최고 기온은 24~31도로 예측된다.

 

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 22도 △인천 21도 △춘천 18도 △영월 16도 △강릉 19도 △대전 20도 △대구 20도 △전주 21도 △광주 21도 △부산 21도 △제주 22도다.

 

낮 최고기온은 △서울 31도 △인천 29도 △춘천 31도 △영월 30도 △강릉 27도 △대전 31도 △대구 31도 △전주 31도 △광주 30도 △부산 27도 △제주 27도로 예상된다.

 

오는 18일까지 △수도권 △강원도 △충청권 △전라권 △경상권에는 5~40㎜의 소나기가 내리겠다. 제주도에는 10~40㎜가 쏟아지겠다.

 

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 일부 지역에는 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

 

한편 미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.


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