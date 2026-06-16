삼성, 가상공간서 제품 완성도 검증

삼성전자가 슈퍼컴퓨터를 기반으로 한 디지털 트윈(현실과 환경이 똑같은 가상공간) 체계를 구축했다. 이 가상공간에서 삼성전자는 인공지능(AI)과 각종 시뮬레이션 도구를 이용해 주요 제품의 완성도를 검증한다. 삼성전자가 디지털 트윈 체계 구축을 계기로 제조 공정 AI 전환을 본격화할 것이란 관측이 나온다.



전자제품 생산을 담당하는 삼성전자 디바이스경험(DX)부문은 서울 마포구 상암동 데이터센터에 고성능 컴퓨팅(HPC) 서버 517대를 완성했다고 15일 밝혔다. HPC 서버는 이달부터 삼성전자 내부 인력을 대상으로 한 디지털 트윈 서비스에 쓰이고 있다. 디지털 트윈은 컴퓨터에 현실 사물을 복사해 가상공간을 만드는 기술이다. 주로 현실에서 발생 가능한 상황을 여러 번 돌려본 뒤 이를 통해 결과를 전망하는 용도로 사용된다. 디지털 트윈 기술과 이를 보조하는 AI를 활용하면 현실의 시간과 자본, 자원의 제약을 받지 않고 다양한 실험을 할 수 있다. 제품이나 서비스 개발 기간이 획기적으로 줄어든다.



전자업계에서는 이번 HPC 기반 디지털 트윈 서비스 도입을 시작으로 삼성전자가 ‘AI 자율공장’ 구축에 속도를 낼 것으로 분석한다. 삼성전자는 지난 3월 2030년까지 국내외 모든 생산 공장을 AI 자율공장으로 전환한다고 발표한 바 있다. AI 자율공장은 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털트윈 기반 시뮬레이션과 AI 에이전트를 도입한 공장이다. 전자업계 관계자는 “디지털 트윈 기술을 사용하면 AI 공장에 필요한 가상공간 데이터가 빠르게 모일 것” 이라며 “삼성전자의 AI 전환에 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다”고 말했다.

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