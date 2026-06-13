軍 차세대 국산 공격헬기 미르온, 엔진 결함으로 비행 중단

육군의 차세대 국산 공격헬기 ‘LAH-1 미르온’에서 엔진 결함이 발견돼 비행이 중단된 것으로 확인됐다.

소형무장헬기 ‘미르온’. 방위사업청 제공

13일 방위사업청과 국회 국방위원회 소속 국민의힘 강선영 의원실 등에 따르면 한화에어로스페이스가 조립한 미르온 엔진 57대 중 47대에서 부식이 발견됐다. 57대 중 38대에서는 균열도 확인됐다.

해당 엔진이 장착돼 전력화된 항공기 15대는 육군 항공학교에 배치돼 있다. 조사 결과 대부분 기체에서 엔진 부식과 균열이 발견된 것으로 전해졌다.

방사청은 지난 4월 엔진 이상 문제를 확인한 뒤 전력화된 항공기 15대 전체에 대해 비행 중단 조치를 내렸다.

결함은 엔진 내부 공기 흐름을 유지하는 부품인 ‘디퓨저’에서 발생한 것으로 알려졌다. 방사청은 현재 관계기관 및 제작업체와 함께 원인에 대한 정밀 분석을 진행 중이다.

미르온 엔진은 프랑스 항공엔진 업체 사프란의 기술을 기반으로 한화에어로스페이스가 국내에서 조립해 공급해 왔다. 결함 원인으로는 조립 공정 과정의 문제 가능성이 거론되고 있다.

방사청은 “해당 부품(디퓨저)은 국산화 개발품목으로, 현재 관계기관 및 제작업체가 공동으로 결함 발생 원인에 대한 정밀분석을 진행하고 있다”고 밝혔다.

이어 “원인 분석 결과를 토대로 제작공정을 개선하고 육안검사와 비파괴검사 등 품질검사 절차를 한층 강화해 안전성과 신뢰성이 확보된 엔진이 공급될 수 있도록 필요한 조치를 시행하고 있다”고 설명했다.

또 “관계기관 및 업체와 긴밀히 협력해 결함 복구와 후속조치를 신속하게 추진함으로써 전력화 일정에 미치는 영향을 최소화할 계획”이라며 “이번 사례를 계기로 품질관리 체계를 전반적으로 점검하고 보완해 유사 사례가 재발하지 않도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 덧붙였다.

미르온은 노후화한 500MD와 코브라(AH-1S) 공격헬기를 대체하기 위해 개발된 국산 공격헬기다. 국산 공대지유도탄 ‘천검’ 등을 탑재하며 군은 2031년까지 160여 대를 전력화할 계획이다.

이번 엔진 결함으로 전력화 일정은 물론 육군 항공학교의 조종사 양성 교육에도 차질이 발생할 수 있다는 우려가 나온다.

강 의원은 “엔진 결함은 비행 중 출력 저하를 넘어 최악의 경우 엔진 정지로 이어지는, 우리 조종사들의 생명과 직결되는 중대 사안”이라며 “적기 전력화도 중요하지만 조종사의 안전을 위협하는 결함의 완전한 해소와 신뢰할 수 있는 조립 공정 확립이 그 어떤 명분보다 확실하게 우선되어야 한다”고 말했다.

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