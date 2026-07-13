오정세가 20년 무명 시절을 단번에 끝낸 ‘필모그래피 계산법’

카메라가 꺼진 현장에서 오정세는 늘 대본을 덮어두지 않는다. 촬영장의 동선을 확인하고 주변 배우들의 호흡을 살피며 자신의 역할을 끊임없이 수정한다. 대중은 그를 ‘어떤 배역이든 자기 옷처럼 소화하는 대체 불가능한 배우’라 칭한다. 그러나 이 수식어 뒤에는 20년이라는 긴 조연과 단역의 시간이 촘촘하게 박혀 있다. 화려한 주연의 자리가 아닌 카메라 앵글 끝자락에 머물렀던 그 시간은, 단순한 통과 의례가 아니라 철저한 데이터의 축적 과정이었다.

화려한 수식어는 덜어내고, 오직 현장의 파편들을 모아 자신만의 연기 데이터를 채운다. 아레나 옴므 플러스 제공

1997년 데뷔 이후 오정세의 필모그래피는 철저히 현장 중심이었다. 주목받지 못하는 이름 없는 배역들로 스크린을 채우던 시절, 그는 현장에서 스스로 길을 찾았다. 신문방송학을 전공하며 연기에 대한 갈증을 느꼈던 그는 ‘액터스21 아카데미’에서 기본기를 다지며 배우의 꿈을 키웠다. 수입이 불안정해 생계의 경계에 서 있던 날들도 많았지만, 그는 카메라 앞을 떠나지 않았다. 일상에서 마주한 수많은 인물은 그에게 가장 정직한 관찰의 대상이었다. 지하철 승객의 걸음걸이, 시장 상인의 투박한 말투, 스태프들의 움직임 하나하나를 관찰하고 기록했다. 이는 배우로서의 본능이자 캐릭터의 틈을 메우기 위한 기초 데이터였다.

그가 20년 동안 작성해 온 연기 노트는 일기를 넘어선 깊이의 가치를 지닌다. 노트에는 촬영 장면의 분석, 감독의 요구 사항에 대한 대응, 상대 배우와 나눈 즉흥적인 호흡 등이 빼곡히 적혀 있다. 그는 매일 밤 자신의 부족함을 기록하고 다음 날 현장에서 이를 수정하며 데이터를 업데이트했다. 단역으로 출연하는 짧은 분량을 위해서도 며칠을 고민하며 노트를 채웠다. 분량이 짧은 배역이라도 매번 새로운 변수를 계산하며 자신의 연기 데이터를 정제해 나간 것이다.

화려한 조명 뒤 그를 지탱한 것은 20년간 쉼 없이 닳아버린 대본의 페이지들이었다. 프레인TPC 제공

이러한 과정은 단순한 성실함을 넘어선 철저한 자기 경영의 영역이었다. 캐릭터를 해석할 때 자신만의 노트를 근거로 삼는 방식은 그의 연기를 더욱 견고하게 만든다. 실제로 2020년 드라마 ‘사이코지만 괜찮아’에서 자폐 스펙트럼을 가진 문상태를 연기할 당시, 그는 외형을 흉내내는 것에 매몰되지 않았다. 극 중 모습 그대로 장애를 가진 팬의 놀이공원 데이트 요청에 흔쾌히 화답한 일화는, 그가 배역에 얼마나 진정성 있게 몰입했는지 증명한다. 외형적 흉내를 넘어 인물의 마음을 깊이 이해하려 했던 이러한 노력은, 문상태라는 인물이 시청자에게 연기를 초월한 따뜻한 울림으로 남을 수 있었던 비결이다. 같은 시기 방영된 ‘모범형사’에서 그가 선보인 극악한 빌런 오종태와 문상태가 전혀 다른 결로 완성될 수 있었던 것 또한, 20년간 축적해 온 집요한 연구와 데이터 분석 덕분이다.

촬영장에서 그가 보여주는 태도 역시 이러한 기록의 연장선에 있다. 그는 연기력을 과시하기보다 전체의 흐름을 읽고 자신의 역할을 최적화하는 데 집중한다. 관계자들에 따르면 그는 오랜 기간 함께한 매니저와 제작 스태프들의 전문성을 현장 안팎에서 언급하며 그들의 가치를 높이는 데 인색하지 않다. 특히 단역과 조연을 전전하며 생계조차 불투명했던 시절, 함께 고생한 동료들을 차기작에 추천하며 동반 성장의 환경을 조성해 왔다. 자신의 유명세를 개인의 영광으로 소비하는 대신 곁을 지켜준 이들의 경력과 자존감을 견인하는 것, 이것이 오정세가 20년의 세월을 관통해 체득한 방식이다.

그가 독보적인 배우로 남은 이유는 홀로 걷지 않고 동료와 함께 보폭을 맞췄기 때문이다. SBS ‘스토브리그’ 촬영 스틸컷

그의 일상은 담백하고 한결같다. 경기 성남시 금광동에 위치한 부모님의 슈퍼마켓 ‘오복슈퍼’는 그에게 또 다른 현장이다. 명절이면 어김없이 카운터를 지키며 아버지를 돕고, 드나드는 손님들의 말씨와 표정을 살핀다. 배우라는 가면을 벗고 평범한 이웃으로 돌아와 일상을 직접 대면하는 이 공간은, 그에게 조명 너머의 세계를 잇는 닻과 같다.

오정세의 현재는 그가 앵글 밖에서 묵묵히 채집한 삶의 총합이다. 주연의 기회가 오지 않던 긴 시간에도 그는 사람들의 걸음걸이와 말투를 자신의 내면으로 이식했다. 기교보다 현장의 상황을 먼저 계산하고 대본의 행간을 노트에 옮기며 연기를 최적화한 것이다. 스스로의 그릇을 탓하는 비관 대신, 매일의 노동이 가져다주는 무게를 믿고 연기를 업데이트해온 전략. 그것이 그를 수많은 단역의 그림자에서 현재의 위치로 옮겨놓은 동력이었다.

조명이 사라진 자리, 그는 다시 누군가의 아들이자 평범한 이웃으로 돌아가 사람의 온기를 배운다. 에이스팩토리 제공

이러한 데이터의 축적은 여전히 현재 진행형이다. MBC 드라마 ‘오십프로’에서 입증한 주연으로서의 존재감은 결코 우연의 산물이 아니다. 최근 개봉한 영화 ‘와일드 씽’을 비롯해 2027년 공개를 앞둔 ‘라인의 법칙’과 ‘써닝 야구단’ 역시, 그가 지난 20년간 현장에서 채집한 수많은 인물의 파편이 빚어낸 결실이다. 허상을 쫓는 대신 묵묵히 자신의 필모그래피를 써 내려가는 것, 이것이야말로 배우가 대중에게 보여줄 수 있는 가장 품위 있는 증명이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지