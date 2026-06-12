‘의가사’ 거부하고 만기 제대…‘참교육’ 김무열의 군생활은 달랐다

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’이 인기를 얻고 있는 가운데 주연 배우 김무열의 남다른 군 복무 일화가 화제를 모으고 있다. 김무열은 과거 병역 면제 대상이었음에도 자진 입대했고 복무 중 의가사 제대 사유가 있었으나 이를 거절한 후 만기 제대했다.

배우 김무열의 남다른 군 복무 일화가 화제를 모으고 있다. 과거 ‘생계유지 곤란’을 이유로 병역 면제 대상이었음에도 자진입대했고 복무 중 의가사 제대 사유가 있었으나 이를 거절하고 만기 제대했다. 연합뉴스

김무열은 2010년 ‘생계유지 곤란’을 이유로 병역 면제를 판정받았다. 그러나 2012년 영화 ‘은교’가 공개된 후 감사원으로부터 재조사가 이뤄졌다. 조사 과정에서 해당 기간 연예 활동으로 약 3억원 수입을 올린 사실이 드러나면서 병역기피 의혹에 휩싸였다.

이후 김무열은 2012년 10월 현역으로 자진입대하며 “저지르지도 않은 잘못을 인정하는 게 아니라 받고 싶지 않은 오해에서 벗어나고 싶다”고 입장을 밝혔다.

당시 소속사는 김무열이 실제 어려운 가정 형편 속에서 가족의 생계를 책임지고 있었다며 병역을 회피하기 위해 면제받은 것이 아니라고 설명했다.

소속사에 따르면 김무열의 아버지는 2002년 뇌출혈로 쓰러졌고 동생은 군 복무 중이었다. 사실상 가장 노릇을 하던 김무열은 동생이 제대하기 전까지 입대가 쉽지 않은 상황이었다. 그는 막노동, 공장, 경비 일을 하며 병원비와 생활비로 빚을 떠안았고 사실상 고수익이 있었더라도 채무변제에 사용한 것이라고 해명했다.

이와 관련해 2012년 방영된 SBS ‘한밤의 TV 연예’에서는 김무열이 2003년부터 2009년까지 살았던 판자촌 집을 소개했다. 방송은 김무열에게 쌀을 나눠줬다는 지인의 인터뷰도 소개했다.

김무열이 의병 전역을 할 상황에서도 만기 제대를 선택한 사연도 알려져 재조명받고 있다.

10일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에 군 시절 옆 중대 동기라고 밝힌 누리꾼의 게시물이 올라왔다. 누리꾼은 김무열에 대해 “군시절 다리 부상으로 상병 중간쯤 의가사 제대가 가능했다”며 “남은 군 생활을 안 해도 되고 빠른 연예계 활동 준비를 위해 전역하는 게 좋았겠지만, 본인이 할 수 있는 업무로 남은 군 생활에 다 참여하고 만기 전역하고 싶다는 의사를 밝혔다”고 말했다.

그는 “전역하던 그달까지 중대 당직근무를 맡았던 것으로 기억한다”며 “한 명이 당직을 서면 다른 당직을 맡아야 하는 분대장들의 부담이 확 줄어든다”고 김무열의 희생을 칭찬했다. 이어 김무열과 함께 군 생활을 했다는 다른 누리꾼도 “김무열 배우는 군 생활을 올곧게 한 사람으로 기억한다”고 공감했다.

소속사 역시 2014년 4월 “김무열이 군 복무 중 내측 연골판 절제 수술을 받았다”며 “의가사 제대 판정을 받았지만, 이와 무관하게 군 생활을 끝까지 마치고 만기 제대를 하겠다는 부동의 확인서를 제출했다”고 밝혔다. 이후 김무열은 같은 해 7월 8일 21개월간 군 복무를 마치고 만기 전역했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지