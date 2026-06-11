李대통령 “소방관 사망, 음주 강요·감찰 조사 요구 묵살 사실이면 최대치 문책”

이재명 대통령은 11일 지난해 한 소방관이 숨진 사건을 두고 소속 소방본부의 음주 강요 및 유족의 감찰 요구 묵살 의혹이 제기되는 데 대해 철저한 조사를 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 관련 내용이 담긴 기사 링크와 함께 “아직도 이런 구태 공직자들이 있다니 참으로 개탄스럽다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “회식, 음주 강요 등 소방관의 사망 원인과 경위는 물론, 감찰 조사 요청 묵살 경위까지 철저히 조사하되 조사 주체는 객관성을 담보할 수 있도록 소방청이 아닌 국무조정실로 하라”고 주문했다. 그러면서 “조사 결과 음주 강요, 감찰 조사 요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사처벌에 민사 손해배상 후 구상 청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 해서, 다시는 이 나라에서 회식, 음주 강요 같은 직장 내 악성 갑질이나 부정부패 은폐·묵살은 꿈도 꿀 수 없도록 하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 “내각에 조치를 지시했다”면서 “삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족 친지들에게도 깊은 위로 말씀을 드린다”고 했다.

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