"내용 몰랐다"…日 4번째 '안중근 기념비' 건립 엿새 만에 철거

안중근 의사를 기념하는 비석이 일본에서 네 번째로 세워진 지 엿새 만에 철거된다.



고치현 고난시에 있는 구로시오호텔은 11일 홈페이지를 통해 이 호텔 부지에 건립된 기념비(사진)를 12일까지 철거하겠다고 밝혔다. 안중근의사숭모회 이사장인 김황식 전 총리를 비롯해 이낙연 전 총리, 고치현청 및 현의회 관계자 등이 참석한 가운데 지난 6일 제막한 이 비석에는 안 의사가 추구한 가치인 ‘한일우호 동양평화’ 글귀가 전면에 새겨졌다.



호텔 측은 고치현 일한친선협회 명예회장인 니시모리 시오조 전 고치현의회 의장으로부터 ‘한·일 국교 정상화 60주년을 기념하는 비석을 세우려 하는데 부지 일부를 빌려달라’는 요청을 받고 부지 사용을 승인했으나, 비석 내용은 몰랐다고 철거 이유를 설명했다. 그러면서 “비석이 지닌 역사적·사회적 배경에 대한 검토가 충분하지 못했다”며 “많은 분께 불쾌감과 폐를 끼쳐 사과드린다”고 했다.



산케이신문은 “일본에서는 안 의사에 대해 초대 총리인 이토 히로부미를 살해한 테러리스트라는 시각이 강하다”며 “기념비가 세워지자 소셜미디어에서 반발 목소리가 나왔다”고 전했다. 일본에는 미야기현 다이린지(大林寺), 쇼운지(?雲寺) 등에 안 의사를 기리는 비석이 있다.

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