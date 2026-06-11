추경호 대구시장 당선인 “시민 소통 최우선”…인수위, ‘시민 목소리’ 창구 본격 가동

추경호 대구시장 당선인은 인수위원회 출범과 함께 직원 간담회를 갖고 민선 9기의 성공적인 출발을 위한 각오를 다졌다.

11일 시장직 인수위에 따르면 추 당선인은 이 자리에서 무엇보다 시민과의 소통을 시정 운영의 최우선 가치로 삼겠다고 강조했다.

추경호 대구시장 당선인이 지난 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 대구=연합뉴스

이에 따라 시장직 인수위원회는 이날부터 시민 의견 수렴 창구를 운영하고 본격적인 시민 목소리 듣기에 나선다.

시민 누구나 대구시 홈페이지를 통해 일상생활의 불편 사항부터 경제, 문화, 복지, 교통 등 시정 전반에 대한 정책 제안을 할 수 있다. 아울러 조례 제∙개정 아이디어와 민선 9기 슬로건까지 자유롭게 의견을 남길 수 있다.

그는 온라인 의견 수렴과 함께 경제계, 시민∙사회, 문화∙예술계, 종교계 등 다양한 현장을 직접 찾아가는 소통 행보도 이어가고 있다. 당선 직후부터 지역 곳곳을 누비며 시민들의 목소리를 듣고 있는 추 당선인은 앞으로도 현장 중심의 소통을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

추 당선인은 “좋은 정책은 책상 위가 아니라 시민의 삶 속에서 나온다”며 “시민 여러분의 생생한 목소리를 하나하나 귀담아듣고 민선 9기 시정에 적극 반영하겠다”고 말했다. 이어 “대구를 가장 잘 아는 사람은 시민”이라며 “시민과 함께 대구경제를 살리고 대구의 저력을 다시 깨우는 시정을 만들어 가겠다”고 강조했다.

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