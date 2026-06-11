맑은 초여름 하늘 아래 만개한 코스모스 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

한낮 최고온도 29도로 초여름 날씨를 보인 11일 경기 안성시 공도읍 농협경제지주 안성팜랜드에 코스모스가 만개한 가운데 관광객들이 여름 꽃 구경에 나서 있다.

농협경제지주 축산경제는 안성팜랜드 내 초여름 코스모스가 만개해 관람객들을 맞이하고 있다고 지난 10일 밝혔다.

안성팜랜드는 가축들을 직접 만지고 먹이주며 즐거운 체험을 할 수 있는 체험목장으로 황소, 면양, 거위, 돼지, 당나귀 등 다양한 가축들과 함께 교감할 수 있는 체험프로그램을 진행하고 있다.

탁 트인 초원에서 온 가족이 즐길 수 있는 놀이시설과 우리나라 농축산업의 소중함을 몸과 마음으로 느낄 수 있는 교육시설 등이 있어 가족단위 관광객들에게 많은 인기를 받고 있는 곳이다.

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