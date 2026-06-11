'학폭 피해' 곽튜브, 아들 이름 '태산'으로 지은 이유

여행 유튜버 곽튜브가 아들 이름을 '태산'이라고 지은 이유를 공개했다.
곽튜브는 10일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들 태산이와 함께 출연했다.
곽튜브의 절친인 배우 류현경이 "태산이가 나오고 달라진 게 뭐냐"고 묻자 곽튜브는 "배경 화면도 아들 사진으로 하게 된다. 상상도 못 했다. 내가 이렇게 바뀔 줄 몰랐다"고 했다.
이에 MC 랄랄은 "저도 그랬다. 맨날 사진 보여주고 카카오톡 프로필로 해놨다"고 하자 곽튜브는 "결혼하니 다 바뀐다"고 했다.
그는 "여행을 갔다 오면 태산이가 커 있는 게 너무 아쉽다"고 말했다.
이어 "태산이와 여러 대륙을 가보는 게 꿈"이라며 "태산이에게 세상엔 이런 것도 있고 저런 것도 있다는 것을 경험 시켜주고 싶다"고 했다.
곽튜브는 과거 개인 유튜브 채널 영상에서 학창 시절 겪은 괴롭힘에 대해 말한 적 있다.
당시 그는 "복도 지나가다가 그냥 툭툭 맞고 그랬다. 이런 게 너무 심해서 10년 가까이 스트레스를 받았다"며 "학교도 안 가게 되고 결국 자퇴를 생각하게 되더라"고 말했다.
이어 "그 벽을 넘는 게 쉽지 않았지만 허물고 나서 다양한 사람들에게 다양한 이야기를 들으니 마음도 열리고 사람들과도 잘 지내고 예전의 패배주의가 많이 없어졌다"고 했다.
그러면서 "원래 이름을 부드럽게 지어도 되는데 강하고 독립적인 아들 이름으로 만들고 싶었다"고 했다.
<뉴시스>
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