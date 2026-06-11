'학폭 피해' 곽튜브, 아들 이름 '태산'으로 지은 이유

여행 유튜버 곽튜브가 아들 이름을 '태산'이라고 지은 이유를 공개했다.

곽튜브는 10일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들 태산이와 함께 출연했다.

유튜버 곽튜브. '슈퍼맨이 돌아왔다' 유튜브 캡쳐

곽튜브의 절친인 배우 류현경이 "태산이가 나오고 달라진 게 뭐냐"고 묻자 곽튜브는 "배경 화면도 아들 사진으로 하게 된다. 상상도 못 했다. 내가 이렇게 바뀔 줄 몰랐다"고 했다.

이에 MC 랄랄은 "저도 그랬다. 맨날 사진 보여주고 카카오톡 프로필로 해놨다"고 하자 곽튜브는 "결혼하니 다 바뀐다"고 했다.

그는 "여행을 갔다 오면 태산이가 커 있는 게 너무 아쉽다"고 말했다.

이어 "태산이와 여러 대륙을 가보는 게 꿈"이라며 "태산이에게 세상엔 이런 것도 있고 저런 것도 있다는 것을 경험 시켜주고 싶다"고 했다.

곽튜브는 과거 개인 유튜브 채널 영상에서 학창 시절 겪은 괴롭힘에 대해 말한 적 있다.

당시 그는 "복도 지나가다가 그냥 툭툭 맞고 그랬다. 이런 게 너무 심해서 10년 가까이 스트레스를 받았다"며 "학교도 안 가게 되고 결국 자퇴를 생각하게 되더라"고 말했다.

이어 "그 벽을 넘는 게 쉽지 않았지만 허물고 나서 다양한 사람들에게 다양한 이야기를 들으니 마음도 열리고 사람들과도 잘 지내고 예전의 패배주의가 많이 없어졌다"고 했다.

그러면서 "원래 이름을 부드럽게 지어도 되는데 강하고 독립적인 아들 이름으로 만들고 싶었다"고 했다.

<뉴시스>

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