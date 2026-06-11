배용준·박수진, 디즈니 크루즈 여행…박신혜·최태준도 함께

배우 배용준·박수진 부부의 싱가포르 여행 모습이 포착됐다.

11일 싱가포르 현지 매체 아시아원 등에 따르면 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부가 최근 싱가포르 디즈니 어드벤처 크루즈에 탑승한 것으로 전해졌다.

배용준. 뉴시스

보도에 따르면 한 SNS 이용자는 지난 9일 디즈니 크루즈 안에서 이들을 목격했다며 사진과 후기를 공개했다. 해당 게시물에는 두 가족이 크루즈에서 시간을 보내는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.

앞서 싱가포르 현지 매체 연합조보 공식 SNS에는 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부가 싱가포르 창이공항에 도착한 모습이 담긴 영상이 공개돼 관심을 모았다.

특히 배용준은 오랜만에 포착된 근황으로 눈길을 끌었다. 그는 편안한 차림으로 가족과 함께 이동하는 모습이 현지 매체와 SNS를 통해 공개됐다.

배용준은 2015년 그룹 슈가 출신 배우 박수진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 배용준은 2011년 드라마 '드림하이' 특별출연 이후 별다른 작품 활동을 하지 않고 있다.

박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 같은 해 아들을 품에 안았다. 지난 4월 둘째 임신 소식을 전했으며 올가을 출산 예정이다.

<뉴시스>

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