'레드벨벳 슬기 사촌동생' 수키진 사망 비보 "갑작스러운 사고"

그룹 레드벨벳 슬기의 사촌동생으로 알려진 유튜버 수키진(본명 강수진)의 사망 소식이 전해졌다.

11일 수키진의 유튜브 채널 댓글란에는 고인의 사촌 언니라고 밝힌 인물이 남긴 부고 글이 올라왔다.

그는 "안녕하세요, 수진이의 미국 사는 사촌언니입니다. 평소 수진이를 아껴주시고 응원해 주셨던 많은 분들께 갑작스러운 비보를 전하게 되어 마음이 무겁습니다"라고 밝혔다.

이어 "우리 사랑스러운 수진이가 지난 6월 7일, 갑작스러운 사고로 하늘의 별이 됐습니다. 가족들과 친구들이 수진이의 마지막 길을 함께해 주었습니다"라고 전했다.

그러면서 "수진이의 유튜브 채널을 아껴주셨던 구독자분들께서도 고인의 마지막 길에 따뜻한 애도와 기도를 보내주시기를 간곡히 부탁드립니다. 가족들이 온전히 슬픔을 추스르고 수진이를 평안히 보내줄 수 있도록 마음으로 함께해 주세요. 감사합니다"라고 덧붙였다.

수키진은 지난달 자신의 유튜브 채널에 슬기를 초대해 함께 이야기를 나눈 바 있다.

갑작스러운 비보에 팬들은 고인의 유튜브 채널을 통해 애도의 뜻을 전하고 있다.

<뉴시스>

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