올 하반기 ‘주택용 에너지캐시백’ 확대 시행

전기사용량을 줄이면 그만큼 전기요금 중 일부를 돌려주는 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도가 올 하반기부터 확대 시행된다.

기후에너지환경부는 오는 7월부터 12월까지 주택용 에너지캐시백 지원을 확대 운영할 계획이라고 11일 밝혔다.

이 제도는 직전 2개년 동안 동일 기간 평균 전기사용량 대비 3% 이상 절감하는 경우 절감량에 따라 1㎾h당 30∼100원 수준의 캐시백을 전기요금 청구 시 차감 방식으로 지급하는 식이다.

기후부는 이번에 참여를 늘리기 위해 절감 기준을 낮추고 지원 단가를 올렸다.

기한 내 전기사용량을 1%만 줄여도 혜택을 받을 수 있다. 절감률 구간에 따라 1㎾h(와트시)당 20∼30의 추가 지원금을 더해 1㎾h당 최대 120원까지 지원한다.

박덕열 기후부 수소열산업정책관은 “이번 주택용 에너지캐시백 지원 확대를 통해 더 많은 국민이 에너지 절약에 적극 참여하고, 전기요금 부담도 줄일 수 있을 것”이라며 “앞으로도 국민 참여형 에너지 절약 정책을 지속적으로 확대하여 에너지 안보를 강화하겠다”고 했다.

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