“자율주행, 글로벌 협업·기술 내재화 투트랙”

박민우 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 모빌리티 산업 경쟁에서의 실행력을 강조하면서 자율주행에서 글로벌 협업과 기술 내재화의 ‘투 트랙’ 전략을 이어가겠다고 10일 밝혔다.



박 사장은 오는 9월 미국 실리콘밸리 새너제이에서 열리는 ‘HMG 테크 탤런트 포럼 2026’을 앞두고 공개된 현대차그룹 저널 인터뷰에서 이같이 말했다. 박 사장은 테슬라 오토파일럿 개발 초기 멤버로 테슬라 비전 설계를 주도했고, 이후 엔비디아에서 자율주행 인지 기술 조직을 총괄했다.



그는 “누가 기술을 먼저 개발했는지가 아니라 누가 더 빠르고 안정적으로 누구나 안심하고 쓸 수 있는 제품을 시장에 확장했는가에 따라 결정된다”며 “선행 연구만으로는 충분하지 않고 실제 고객이 신뢰할 수 있는 수준까지 기술을 끌어올리는 것이 중요하다”고 말했다.



박 사장은 미래 모빌리티 경쟁에서 데이터 활용 역량이 경쟁 결과를 좌우할 것이라고 내다봤다. 현대차그룹은 고도화된 자율주행 기술 확보를 위해 ‘투 트랙’ 전략을 추진하고 있다. 글로벌 협업을 통해 상용화 속도를 단축하는 동시에 자체 자율주행 기술을 강화한다는 방침이다.



박 사장은 “파트너십을 통해 축적하는 방대한 주행 데이터를 활용해 현대차그룹 자체적인 엔드투엔드(E2E) 자율주행 모델을 지속적으로 고도화할 것”이라며 “그룹의 목표는 안전성과 신뢰성을 우리 기술로 확보하는 것”이라고 했다. E2E는 인지·판단·제어를 분리한 모듈형 방식과 달리 센서 입력부터 차량 제어까지 인공지능(AI)이 통합 처리하는 자율주행 방식이다.

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