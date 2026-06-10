아진산업, 경산지식산업지구에 공장 준공…1330억원 투자

경북 경산시는 자동차부품 제조업체인 (주)아진산업이 국내 복귀(리쇼어링) 투자를 마무리하고 경산에 새로운 거점을 마련해 10일 준공식을 가졌다고 밝혔다.
아진산업의 경산 리쇼어링에는 모두 1330억원이 투입됐다. 경산지식산업지구 내 9만6000여㎡ 부지에 연면적 8만1000여㎡ 규모의 생산시설이 조성됐다.
아진산업은 중국 생산법인인 동풍아진을 정리하고 국내 생산 기반 확대를 위해 경산에 대규모 투자를 결정한 것으로 알려졌다.
새 공장에는 첨단 프레스 설비와 자동화 생산라인 등이 구축됐다. 글로벌 공급망 재편에 대응하는 동시에 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
아진산업은 준공식을 기념해 지역 인재 육성과 교육발전을 위해 써달라며 경산시장학회에 1억원을 기탁했다.
조현일 시장은 "아진산업의 국내 복귀 투자는 지역 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출측면에서 의미가 있다"며 "기업이 투자하고 성장하기 좋은 산업 생태계를 만들어 지역경제에 새활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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