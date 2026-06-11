군사정권 미화 논란 ‘제주 516로’ 명칭 유지

제주도가 군사쿠데타를 미화한다는 등의 이유로 명칭 변경 의견이 제기돼 온 ‘516로’(사진) 도로명을 현행대로 유지하기로 했다. 제주도는 516로 도로명 변경에 대해 토론회와 주민설명회, 두 차례 설문 등의 의견 수렴을 한 결과 ‘현행 유지’ 의견이 ‘변경’ 의견보다 많아 516로 도로명을 현행대로 유지하기로 잠정 결정했다고 10일 밝혔다.



도에 따르면 4월 도민 설문에서 응답자 369명 중 209명(57%)이 현행 유지, 160명(43%)이 변경을 택했다. 이어 지난 5월 11∼31일 3주간 주소 사용자 1238명을 대상으로 추가 설문을 진행한 결과 179명이 응답했으며 이 중 117명(66%)이 현행 유지, 62명(34%)이 변경을 선택했다.



지역별로는 서귀포시가 제주시보다 유지 의견이 높았고, 연령대별로는 40대부터 60대 이상에서 유지 응답이 다수를 차지했다. 도로명주소법에 따르면 도로명을 변경하려면 주소사용자 5분의 1 이상의 신청과 주소정보위원회 심의를 거친 뒤 주소사용자 과반수의 서면 동의를 받아야 한다.



현행 유지를 택한 이유로는 주소 사용 혼선과 행정적·경제적 부담이 주로 꼽혔다. 변경을 선택한 62명은 ‘5·16의 역사적 배경이 적절하지 않다’, ‘새 도로명이 더 적합하다’, ‘제주 정체성과 맞지 않는다’ 등을 이유로 들었다.



516로는 제주시 아라동 제주대입구 사거리에서 서귀포시 토평동 비석거리교차로까지 약 31.6㎞ 구간 도로명이다. 5·16 군사정변 이후 확장·포장 공사를 거쳐 개통돼 당시 시대적 배경을 반영해 516도로로 불려 왔으며, 2009년 도로명 고시를 통해 ‘516로’라는 공식 명칭이 부여됐다.

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